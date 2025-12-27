Eğitim-İş’ten Karabük’teki 'usulsüz atama' iddiasına tepki: 'Kayırmacılığa son verilmeli'

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan proje okulu öğretmen atamaları, uzun süredir liyakat, eşitlik ve objektif kriterler açısından eğitim dünyasında tartışma konusu oluyor. Son olarak Karabük’te gerçekleştiği iddia edilen bir atama süreci, bu tartışmaları daha da derinleştirdi. Eğitim-İş Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açımlamaya Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin, Genel Özlük-Hukuk Sekreteri Yeliz Toy, Genel Eğitim Sekreteri Veli Fırat Şimşek, Genel Merkez Avukatı Burak Sabuncu, Eğitim-İş Karabük Şube Başkanı Zeki Çelik ve sendika üyeleri katıldı.

Eğitim- İş Sendikası kendisine gelen bilgilere göre, 'Kurumlar arası geçiş yoluyla Milli Eğitim Bakanlığına geçen, öğretmenlikte fiilen geçirdiği sürenin sınırlı olduğu ifade edilen, proje okullarına atanma için yönetmeliklerde öngörülen deneyim, hizmet süresi ve başarı kriterleri bakımından soru işaretleri bulunan bir öğretmenin Karabük’ün en çok tercih edilen proje okullarından biri olan Mehmet Vergili Fen Lisesine atandığını' açıkladı.

Sendika buna karşılık aynı okulu tercih eden, yıllardır görev yapan ve il genelinde norm fazlası durumunda bulunan çok sayıda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninin hiçbirinin atamasının yapılmamasının da haklı bir rahatsızlık ve güvensizlik oluşturduğunu ifade etti.

Eğitim-İş Karabük Şube Başkanı Zeki Çelik, fen liselerinde öğretmen atamalarının özel koşullara bağlı olduğunu anımsatarak, "Fen liseleri, alan yeterliliği ve objektif ölçütleri zorunlu kılan seçkin eğitim kurumlarıdır. Mehmet Vergili Fen Lisesi, Karabük’ün gururu bir okuldur. Ancak yapılan bu atama, usul ve esaslar hiçe sayılarak tepeden inme bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bu bir skandaldır, büyük bir haksızlıktır" dedi.

"ÖĞRETMENLER ARASINDA ADALET DUYGUSUNU ZEDELİYOR"

Atamayla ilgili olarak konuşan Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin, "Atamaların hangi somut kriterlere göre yapıldığı, hizmet puanı, mesleki kıdem, akademik yeterlilik ve okul ihtiyacı gibi ölçütlerin neden göz ardı edildiği, il genelinde norm fazlası öğretmenler bulunmasına rağmen bu atamanın hangi hukuki ve idari dayanakla gerçekleştirildiği, atama sürecinin il millî eğitim müdürlüğü bilgisi dışında, merkezi bir tasarrufla mı yürütüldüğü, söz konusu boş kadro için neden herhangi bir duyuruya çıkılmadığı, konularında Milli Eğitim Bakanlığı kamuoyuna açık, net ve tatmin edici bir açıklama yapılmamıştır.

Kamu vicdanını yaralayan bu ve benzeri uygulamalar; öğretmenler arasında adalet duygusunu zedelemekte, yıllardır emek veren eğitimcilerin motivasyonunu ve mesleki inancını ciddi biçimde sarsmaktadır" ifadelerini kullandı.

"LİYAKATİ VE ŞEFFAFLIĞI ESAS ALIN"

Ergin, MEB’e, "Okullar arasında yaratılan “özel program ve proje uygulama okulu” ayrımına son veriniz. Öğretmen atama ve yönetici görevlendirme süreçlerini; tüm eğitim kurumlarını kapsayacak tek bir yönetmelik ile yasallık, belirlilik, objektiflik ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun hale getiriniz.

Liyakati ve şeffaflığı esas alan bir sistem oluşturunuz. Yönetmelikte yer almayan yöntemler ve uygulamalar hakkında öğretmenleri zamanında ve açık biçimde bilgilendiriniz. Proje okullarına öğretmen atamalarında torpilin, kayırmacılığın ve cemaatvari yaklaşımların değil; adaletin ve hakkaniyetin geçerli olmasını sağlayınız!" çağrısında bulundu.

"BRANŞ YETERLİLİĞİ NEDEN GÖRMEZDEN GELİNDİ?"

Ergin son olarak şunları söyledi: "Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı’na ve Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tekrar soruyoruz: Bu okula henüz Milli Eğitim Bakanlığındaki görev süresi henüz 1 yıllık olan bir öğretmenin ataması liyakat ilkelerine uygun mudur? Bu atama hangi yasal dayanağa göre yapılmıştır? Aynı koşulları taşıyan diğer öğretmenler neden dikkate alınmamıştır? Liyakat, hizmet puanı ve branş yeterliliği neden görmezden gelinmiştir? Aynı koşulları taşıyan, hatta daha yüksek niteliklere sahip öğretmenler neden sistem dışına itilmiştir?

Milli Eğitim Bakanlığı; proje okulu atamalarında objektif kritere dayanmayan keyfi uygulamaları derhal iptal etmeli, kayırmacılığa son vermelidir. Yönetici görevlendirme ve öğretmen atamaları; hukuk devletinin temel ilkeleri olan yasallık, belirlilik, objektiflik ve sürdürülebilirlik esas alınarak, liyakat temelli ölçütlerle yeniden düzenlenmelidir."