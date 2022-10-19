Eğitim-İş'ten Bakan Özer'e tepki: Bir mağduriyet masalı
Sekiz yıllık zorunlu eğitimi hedef alan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay tepki gösterdi. Özbay, "Normal şartlarda bir eğitim bakanı, zorunlu eğitimin artmasına sevinirken Özer’in söylemi oturduğu koltukla çelişiyor" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önceki gün İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni’nde yaptığı açıklamada, imam hatiplerin, eğitim sistemindeki en mağdur olan okul türlerinin başında geldiğini iddia etti. Bazı antidemokratik uygulamaların sisteme enjekte edildiğini, bunların başında da sekiz yıllık zorunlu eğitim ile katsayı uygulamasının geldiğini öne süren Özer, “Amaç imam hatip orta okullarının sistemden çıkartılması” dedi.
"SEVİNMESİ GEREKİR"
Özer’in bu açıklamasına Eğitim-İş’ten tepki geldi. Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay, “Normal şartlarda bir eğitim bakanı, zorunlu eğitimin artmasına sevinir, bunun için uğraşır. Özer’in söylemi, hem oturduğu koltukla çelişiyor hem de eğitim-öğretim birliğini 10 yaş itibarıyla bölmek istediklerini ve çocuk yaşta eğitim ortamındaki eşitliği ortadan kaldırmak istediklerini ortaya koyuyor. Aslında bakan bir mağduriyet masalı anlatırken itiraflarda bulunuyor” ifadelerini kullandı.”
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