Milli Eğitim Bakanlığı, müdür ve yardımcıları ödüllendirdi, eğitimcileri unuttu

22 Eylül 2022 Perşembe, 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) eylül ayına ilişkin Tebliğler Dergisi yayımlandı. Dergide, 2021’de ödül alan MEB personeli listesi de yer aldı. Bu kapsamda, 2021’de toplam 11 bin 657 personele ödül verildi. Ancak ödül verilenlerin görev dağılımları dikkat çekti. Personelinin büyük çoğunluğu öğretmen olan MEB, 2021’de yalnızda 3 bin 966 öğretmene ödül verdi. Ödül alan öğretmenlerin oranı yüzde 34 oldu. Listedeki çoğunluğu ise müdür ve müdür yardımcıları oluşturdu.

Listeye tepki gösteren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “MEB’in 2021’de dağıttığı başarı belgeleri, milli eğitimi yöneten hâkim zihniyeti birçok açıdan ele veriyor” dedi. Ödüllerin okul ve şube yöneticilerine dağıtıldığını kaydeden Özbay, “Bu gerçek, MEB’in eğitimin dinamosu olan öğretmenleri ne kadar değersiz bulduğunun bir göstergesi” dedi. Listeyle birlikte liyakatsizliğin de ele verildiğini aktaran Özbay, okul yöneticilerinin büyük çoğunluğunun yandaş sendikalar arasından seçildiğini kaydetti.

BÜYÜK ORAN YANDAŞTA

Eğitim-İş Sendikası, 2020’de MEB’e yaptığı başvuru ile 2019’da ödül verilen personelin sendika dağılımının paylaşılmasını istedi. Ancak bakanlık verileri paylaşmadı. Eğitim-İş’in konuyu yargıya taşıması üzerine sendika dağılımları, mahkeme kararı nedeniyle sendikaya bildirildi. Söz konusu verilere göre, 2019’da toplam 7 bin 72 personele ödül verildi. Bu personellerin 4 bin 331’inin Eğitim Bir-Sen, 1011’inin Türk Eğitim-Sen, 223’ünün Eğitim-İş, 215’inin ise Eğitim-Sen’li olması dikkat çekti.