Eğitim-İş’ten ÖMK’ye pankartlı tepki

Yayınlanma: 19.07.2024 - 10:23

Güncelleme: 19.07.2024 - 10:23

Eğitim sendikaların Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi’ne yönelik tepkileri sürüyor. Eğitim-İş Denizli Şubeleri, şehrin en işlek noktalarından biri olan Gazi Bulvarı'ndaki bir binaya "Öğretmenleri unvanlarıyla ayrıştıran öğretmenlik meslek kanunu kabul etmiyoruz" yazılı pankart astı.

Eğitim-İş 2 Bolu Şube Başkanı Tahir Çetin, "Eğitim-İş, öğretmenleri yok sayan ve mesleki itibarımızı sarsan öğretmenlik meslek kanununa karşı eylemlerine devam ediyor. Meclis önündeki nöbet eylemlerimizle birlikte Denizli'de bugün pankart eylemimizi gerçekleştirdik. Eğitim İş Denizli Şubeleri olarak sesimizi yükseltmeye ve öğretmenlerimizin haklarını aramaya devam edeceğiz" dedi.