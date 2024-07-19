Eğitim-İş’ten ÖMK’ye pankartlı tepki
Eğitim-İş Sendikası Denizli Şubesi, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi’ne (ÖMK) şehrin en işlek caddesine astığı pankartla tepki gösterdi. Eğitim- İş 2 Nolu Şube Başkanı Tahir Çetin, "Öğretmenleri ayrıştıran kanunu kabul etmiyoruz" dedi.
Eğitim sendikaların Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi’ne yönelik tepkileri sürüyor. Eğitim-İş Denizli Şubeleri, şehrin en işlek noktalarından biri olan Gazi Bulvarı'ndaki bir binaya "Öğretmenleri unvanlarıyla ayrıştıran öğretmenlik meslek kanunu kabul etmiyoruz" yazılı pankart astı.
Eğitim-İş 2 Bolu Şube Başkanı Tahir Çetin, "Eğitim-İş, öğretmenleri yok sayan ve mesleki itibarımızı sarsan öğretmenlik meslek kanununa karşı eylemlerine devam ediyor. Meclis önündeki nöbet eylemlerimizle birlikte Denizli'de bugün pankart eylemimizi gerçekleştirdik. Eğitim İş Denizli Şubeleri olarak sesimizi yükseltmeye ve öğretmenlerimizin haklarını aramaya devam edeceğiz" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yunan şarkıcıdan açıklama geldi!
- Lal Denizli'den Varank'a sert yanıt
- Mustafa Sarıgül’den yeni paylaşım!
- Arda Güler'in pozu sosyal medyada gündem oldu!
- Kızıyla ilgili soru Destici'yi kızdırdı
- TFF'nin yeni başkanı belli oldu!
- Tahliye kararı!
- ‘Bir yemeğe 168 bin lirayı veren adam AYM üyesi’
- En yüksek maaşlı işler belli oldu
- 'Bundan utandığınızı hiç aklıma getirmedim'