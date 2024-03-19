Eğitim-İş’ten suç duyurusu

Eğitim-İş Sendikası Bursa Şubesi, geçen hafta Gemlik Atatepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından teravih namazı bahanesiyle organize edilen “sohbet toplantısı”na ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 19.03.2024 - 04:00
Eğitim-İş’ten suç duyurusu
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Eğitimİş Bursa Şube Sekreteri Özkan Rona tarafından okunan açıklamada şube başkanı Yeliz Toy üzerinden sendikalarının gericiler tarafından hedef alındığına dikkat çekildi. Açıklamada, “Sendikamızı, şube Başkanımız Yeliz Toy’u ve Gemlik ilçe başkanımız Erol Akbaş’ı, suçüstü yakalanmanın telaşıyla hedef haline getirerek linç kampanyası düzenleyen bu “sözde gazeteler” hakkında bugün itibarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunarak yasal haklarımızı kullanıyoruz” dedi.

Açıklamada, “Buradan Cumhuriyet Savcılarına da sesleniyoruz. Namaz bahanesiyle FETÖ’vari sohbet toplantıları düzenleyenleri ve onları korumaya çalışan yapıları dikkatle takip ederek FETÖ benzeri suç şebekelerinin hortlamasını önlemek öncelikle cumhuriyet savcılarının görevidir, bu sorumluluklarını hatırlatıyor ve cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. 


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