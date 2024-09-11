Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği ne kadar?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı. Yüz binlerce öğretmen şimdi eğitim ödeneği ödemelerine odaklandı. Peki, Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği ne kadar?
Öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla kırtasiye desteği ödemelerini gündemlerine aldı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan öğretmenlere kırtasiye malzemeleri için eğitim ödeneği desteği sağlanacak. Peki, Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği ne kadar?
EĞİTİM ÖDENEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan öğretmenlere kırtasiye malzemeleri için eğitim ödeneği desteği sağlanacak. Kırtasiye yardımı geride kalan yılda eylül ayının ortasına kadar hesaplara aktarılmıştı.
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?
7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ek gösterge ve memur aylık kat sayısına bağlanan kırtasiye ücreti bu yıl öğretmenlere 4 bin 85 TL olarak ödenecek.
Etiketler: #milli eğitim #eğitim #yardım #Kırtasiye yardımı
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