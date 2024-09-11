Yayınlanma: 11.09.2024 - 10:04

Güncelleme: 11.09.2024 - 10:04

Öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla kırtasiye desteği ödemelerini gündemlerine aldı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan öğretmenlere kırtasiye malzemeleri için eğitim ödeneği desteği sağlanacak. Peki, Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği ne kadar?

EĞİTİM ÖDENEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan öğretmenlere kırtasiye malzemeleri için eğitim ödeneği desteği sağlanacak. Kırtasiye yardımı geride kalan yılda eylül ayının ortasına kadar hesaplara aktarılmıştı.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ek gösterge ve memur aylık kat sayısına bağlanan kırtasiye ücreti bu yıl öğretmenlere 4 bin 85 TL olarak ödenecek.