Yayınlanma: 05.09.2024 - 09:35

Güncelleme: 05.09.2024 - 09:35

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya zam geldiğini duyurdu. Peki, Sigaraya zammı geldi? Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Hangi sigaralara zam geldi?

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile sigaraya zam geldiğini duyurdu.

SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

Dündar, paylaşımında Philip Morris sigara grubuna zam geldiğini açıkladı.

Zamlı sigara fiyatları listesine göre, PM grubunda fiyatlar 3-4 TL arttı.

SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

Sigara zammı PM grubu için 5 Eylül Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR?

PM sigara grubunun en pahalı sigarası 81 TL, en ucuz sigarası ise 72 TL oldu.

Bu grubun sarmalık kıyılmış tütünü ise 100 TL oldu.