Eğitim Sen: Bakanlığın karnesi zayıf

Yayınlanma: 19.01.2024 - 16:30

Güncelleme: 19.01.2024 - 16:30

Milyonlarca öğrenci, öğretmenleriyle kucaklaşarak karnelerini aldı. Eğitim-Sen’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın karnesini birçok ilde yaptığı basın açıklamalarıyla verdi. İzmir’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada gerici politikalar eleştirilirken depremden sonra hasarlı okullarla ilgili yürütülen çalışmaların hâlâ zayıf olduğu vurgulandı.

Basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen İzmir Dönem Sözcüsü Bülent Karakaş “Laik ve kamusal eğitimi bitiren milli eğitim bakanı başarısızdır. Cemaatler eğitimde söz sahibi olamaz” diye konuştu.

“GEREKLİ YASALAR ÇIKARILMALI”

İzmir’deki sorunlara da değinen Karakaş “İzmir’de görevde yükselme sınavlarında liyatsizlik olduğuna ilişkin duyumlar alıyoruz. Onlarca okulumuzun inşaat süreci devam ediyor. Öğrencilerin eğitimi aksıyor. Bu okulların bir an önce inşaat süreci tamamlanmalı. Okullarda şiddet vakaları devam ediyor. Kadrolu ve güvenceli çalışma yasaları çıkarılmalı” ifadelerini kullandı.

Eğitim politikalarını eleştiren Karakaş şu açıklamada bulundu: “MESEM uygulaması ile çocuk işçiliği özendirilip, milyonlarca çocuk işçi sermayeye ucuz işgücü olarak yedeklenmiştir. İş kazalarıyla onlarca çocuk işçi ölmüştür. Öğretmenlik Meslek Kanunu yeni eşitsizlikler yaratmış, eşit işe eşit ücret uygulaması bitirilmiştir. Öğrencilerin beslenme sorunu büyümüştür.”