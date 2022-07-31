Eğitim Sen Başkanı Nejla Kurul, zorunlu din dersi uygulamasını değerlendirdi: Din kültürü dersi ötekileştiriyor

31 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

Kararda, 2019’a kadar DKAB dersinin dinler hakkında hakkında yansız ve tanıtıcı bilgiler verme ve ahlaki değerler benimsetme içeriğine kavuşturulamadığı, İslamın belirli bir yorumunun anlatıldığı, müfredatın öğretimin ötesine geçerek eğitim içeriğine sahip olduğu vurgulandı. AYM’nin 2019’a kadar olan müfredatı incelemesi ise güncel müfredata ilişkin tartışma başlattı. 2021’de güncel müfredatı incelediklerini söyleyen Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, dersin zorunlu olmaktan çıkarılması çağrısında bulundu.

‘SÜNNİ BAKIŞ AÇISI’

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kurul, 4. sınıftan 12. sınıfa kadar zorunlu ders olarak okutulan DKAB dersinin, insan haklarını ihlal eden bir uygulama olduğunu vurguladı. Sendikada kurulan bir çalışma biriminin 2021’de, 2019’da basılan ve halen okutulan DKAB ders kitaplarının içerik çözümlemesini yaptığını aktaran Kurul, “Çalışmamızın sonunda, ders kitaplarının AYM’nin altını çizdiği ‘tüm öğrencileri kapsamadığı’ sonucuna ulaştığımızı ifade edebiliriz” dedi.

Kurul, “müfredatın İslam’ın belirli yorumunu içerdiği, din kültürü öğretimini aştığı” şeklindeki değerlendirmeye kendi çalışmalarında da ulaştıklarını aktararak, rapora işaret etti: “Kamusal, bilimsel, demokratik ve laik eğitim bağlamında; ilkokul, ortaokul ve lise zorunlu DKAB ders kitaplarının uluslararası sözleşmeler, anayasa ve yasalar ve insan hakları açısından değerlendirildiğinde bir kültür dersi niteliği taşıdığı söylenemez. Ders kitapları, alt sınıflarda İslam’ın Sünni/Hanefi mezhebinin söylem ve ritüelleri anlatılırken ileri sınıflara gidildikçe diğer inanç, din, mezhep ve yorumları yargılayan, ötekileştiren bir ders kitabı niteliğine dönüşmektedir. İncelemeden, zorunlu DKAB derslerinin, Sünni İslam inancının söylem ve ritüellerini öğretme amacını taşıdığı açıkça görülmektedir. Bu doktrinal yaklaşım, öğrencilerden Sünni bakış açısının gerektirdiği gündelik yaşam biçimini talep etmektedir.”

‘HAREKETE GEÇİLMELİ’

Söz konusu çalışmanın kitap olarak baskıya hazırlandığını, eylülde kamuoyuna sunulacağını aktaran Kurul, “Yürütmenin, MEB’in, AYM kararı uyarınca zorunlu DKAB dersini zorunlu ders olmaktan çıkarması için harekete geçmesini bekliyoruz” diye konuştu. Konuya ilişkin dava süreci de yürüttüklerini söyleyen Kurul, zorunlu din dersini almak istemeyenlere yönelik idari başvuruların reddedilmesine dayanak olan kararın iptali istemiyle açılan davanın Danıştay’da, karar aşamasında olduğunu aktardı. Kurul, ayrıca, Eğitim-Sen üyesi bir velinin açtığı davanın yerel mahkeme tarafından kabul edilmesine karşın istinaftan döndüğünü, yargı sürecinin ise devam ettiğini belirtti. l ANKARA