Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, zorunlu din dersinden vazgeçilmesi için kampanya başlattı

26 Ocak 2022 Çarşamba, 04:00

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin (PSAKD), genişletilmiş danışma kurulu toplantısı Antalya’da gerçekleştirdi. Üç gün süren toplantıda zorunlu din dersleri, hak ihlalleri, AKP iktidarının Alevilere yönelik asimilasyon politikaları ve buna yönelik sürdürülecek demokratik mücadeleler ele alındı. Toplantıya Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan ile birlikte genel merkez yönetimi, derneğin 50 şube başkanı katıldı. Toplantı sonunda yapılan değerlendirmede derneğin 34 yıldır gericiliğe ve asimilasyona karşı mücadele ettiğinin altı çizildi.

"ÇOK BÜYÜK TEHDİT"

Zorunlu din derslerinin okul öncesi eğitime kadar indiğine dikkat çekilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Siyasal İslam partisi AKP, okullarda din dersini dayatmaya devam ederken Aleviliğin kuşaklara aktarılması önünde çok büyük tehdit olan bu adımı, anaokulu çocuklarına kadar taşımaya hazırlanıyor. AKP’nin yirmi yıldır yürüttüğü Alevi politikası bize gösteriyor ki asimilasyon süreci bu kez din dersleri ile anaokullarında yaşatılmaya başlanacak. Bütün bu politikaların uygulayıcısı olan Diyanet, ülkemizde gericiliğin merkezlerinin başında gelmektedir. Bizler bu politikalara karşı mücadele edeceğiz.” Toplantıda, bu uygulamadan vazgeçilmesi için imza kampanyası başlatılmasına karar verildi.