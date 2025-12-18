Eğitim Sen’den vekillere bütçe uyarısı: Verilecek her kabul adaletsizliğin altına imzadır

Eğitim Sen Ankara 1 Nolu Şubesi Ankara Mamak'taki Mehmet Çekiç Ortaokulu önünde Meclis'te görüşmeleri süren bütçeye ilişkin açıklama yaptı. "Sermayeye ve çetelere değil emekçiye bütçe" sloganları atıldı. Burada yapılan açıklamayı Eğitim Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu okudu.

Emekçilere bütçeden bir şey verilmediğini söyleyen Aydoğdu, "Hiçbir iktidar emekçileri düşünüyoruz demez. Hele hele bir avuç yandaşı çıkarını gözetiyoruz demez. Gelir adaletsizliği geçici olmaktan çıkmıştır. Güvencesizlik sarmalına alınan milyonlar açlık sarmalına itilmiştir. Yoksulluk, açlık sadece ekonomik değil siyasal kontrol amacına dönüştürüldü" dedi.

‘YÜKÜNÜ BİZE YIKTIĞINIZ VERGİLERİ KİME HARCAYACAKSINIZ?’

Aydoğdu günlerdir Meclis'te görüşülen bütçeyle ilgili sorduğu sorulara kendi yanıt verdi. "Bütçenin omurgasını oluşturan vergilerin kaynakları kimden toplanacak?" sorusuna "İktidar sermayeden 2.4 milyar vergiyi almayacağız diyor. Tüm vergi yükünü emeğiyle geçinenlere yıkacağız diyorlar. Bunun ardından toplayacağımız her 100 TL verginin 90 TL’sini gelir vergisi, KDV, ÖTV gibi vergilerle emekçi kesimlere, halka yani sizlere yıkacağız.

Sadece 10 TL’sini şirketlerden, holdinglerden, patronlarda alacağız” diyorlar diye konuştu. "Peki yükünü bize yıktığınız vergileri kime harcayacaksınız?" sorusuna ise Aydoğdu, "Toplayacağımız 100 TL verginin 20 TL’sini faize, 5 TL’sini teşvik-prim desteği-katkı olarak sermayeye, en az 16 TL’sini silah tüccarlarına, tekellerine 3 TL’sinin ise beşli çeteye, yandaş müteahhitlere dolar cinsinden hazine garantisi olarak aktaracağız” diyorlar" yanıtını verdi.

‘HEPİMİZLE DALGA GEÇİYORLAR’

"Bizlerin yaşadığı temel sorunlara ne kadar kaynak ayıracaksınız diye soruyoruz?" diyen Aydoğdu, "Sizden toplayacağımız her 100 TL verginin sadece 4 TL’si yoksullukla mücadeleye, 3 TL’sini istihdama, 3 TL’sini tarıma, tam 2 TL 80 Kuruşunu hukuk ve adalete ayıracağız. Araştırma ve geliştirmeye 62 kuruş, bağımlılıkla mücadeleye 11 Kuruş, kadının güçlenmesi programlarına 6 kuruş ayıracağız” diyorlar. Tüm bunlar yetmezmiş gibi “2026 yılı sonunda bütçemizin 3 Trilyona yakın açık vereceğini tahmin ediyoruz. Bu açığın yüklünü de başta kamu yatırımlarında olmak üzere tasarruflarla yine sizlere yıkacağız” diyerek hepimizle dalga geçiyorlar” ifadelerini kullandı.

‘HER KARANLIĞIN BİR SONU VARDIR’

Aydoğdu son olarak şunları söyledi:“ Bu bütçe teklifinde kamu emekçileri yok. İşçiler, asgari ücretliler, kadınlar, gençler yok. Halk için bütçe istiyoruz. Tüm yükü bize yıkan bu bütçeyi kabul etmiyoruz. Biz halkız biz emekçiyiz, siz vekil bizler asiliz. Sizlerin görevi bizim adımıza yetki kullanmakla sınırlı. Bütçeye verilecek her kabul adaletsizliğin altına imzadır. 21 Aralık'ta gece her zamankinden daha uzun sürecek ama her karanlığın bir sonu vardır.”