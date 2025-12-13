Eğitim Sen Genel Başkanı Irmak'tan Bakan Tekin'e MESEM eleştirisi: 'Çocukların işçi olduğu' itirafında bulunduğu için istifaya davet ediyoruz'

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak MESEM'lerde gerçekleşen çocuk işçi cinayetlerine ilişkin sendika genel merkezi önünde açıklama yaptı.

"MESEM'ler kanayan yara olmaya, MESEM'lerde çocukların yaşamı çalınmaya devam ediyor!" ifadeleriyle sözlerine başlayan Irmak, "MESEM uygulamasının meslek eğitimi olmadığı başta olmak üzere her söz söylendi. Anlaşılan o ki bu bakan hiçbir sözden anlamıyor. Eğitimcileri dinlemeyen, çocuklarımızın hayatını hiçe sayan Yusuf Tekin'i istifaya davet ediyoruz" dedi.

Irmak, Tekin'i istifaya davet etme nedenlerini şu şekilde açıkladı:

"2025 yılında okulda olması gereken 87 çocuğun çalışırken hayatlarını kaybetmesine sebep olduğu için, projelendirdiği MESEM'lerde 16 çocuğun ölümünden, yüzlerce öğrencinin yaralanmasının sorumlusu olduğu için, binlerce öğrenciyi haftanın 4 günü okul ikliminin dışında tuttuğu ve bu çocukların taciz ve istismarla karşı karşıya kalmalarını neden olduğu için, yarattığı derin yoksulluktan ötürü aile ve çocuklara asgari ücretin üçte biri oranında bir ücret vererek ölümü gösterip sıtmaya rıza göstermelerine sebep olduğu için, çocuk işçiliğini ve sömürüsünü bakanlık eliyle meşru hale getirdiği için, MESEM'i protesto eden öğretmenlere ters kelepçe vurulmasının, öğrencilerin tutuklanmasının sorumlusu olduğu için, 'MESEM öğrencisi gece yarısı saat 22'ye kadar ve hatta hafta sonu da çalışabilir' açıklamasıyla MESEM'lerde çocukların öğrenci değil işçi olduğu itirafında bulunduğu için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i Eğitim Sen olarak istifaya davet ediyoruz"

Irmak'ın açıklamasının ardından Eğitim Sen emekçileri "Patronların Bakanı Yusuf Tekin İstifa" sloganını attı.