Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak’tan Bakan Tekin’e sert Filistin yanıtı: ‘Senin fikrindekiler 6. Filo’yu kıble yaparak namaz kıldı’

8.10.2025 16:49:00
Cumhuriyet/Ankara
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Filistin konusunda isim vermeden Eğitim Sen’i eleştirdiğini söyleyen Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, “Ülkenin solcu-devrimci gençleri 6. Filoyu denize dökerken, Filistin halkıyla birlikte yiğitçe siyonizme ve emperyalist işbirlikçilerine karşı mücadele ederken, senin fikrinde olanlar, 6. Filo’ya ait bir gemiyi kıble yaparak namaz kıldılar. Aramızdaki fark bu kadar net...”ifadelerini kullandı.

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak sendika genel merkezinde bir açıklama düzenledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, yaptığı bir konuşmada isim vermeden Eğitim Sen’i hedef alarak ‘Filistin konusunda tek kelime etmediler’ yönünde  ifadeler kullandığını söyleyen Irmak, "Gazze’de yaşanan katliam karşısında susan, hatta bu vahşeti kınamayı politik hesaplarla erteleyen iktidar temsilcilerinin bize ‘duyarlılık’ dersi vermesi büyük bir ikiyüzlülüktür" diye konuştu.

Bakan Tekin'e 6. Filo anımsatması yapan Irmak, "Ülkenin solcu-devrimci gençleri 6. Filoyu denize dökerken, Filistin halkıyla birlikte yiğitçe siyonizme ve emperyalist işbirlikçilerine karşı mücadele ederken, Senin fikrinde olanlar,  6. Filo’ya ait bir gemiyi kıble yaparak namaz kıldılar. Aramızdaki fark bu kadar net, bu kadar sert ve bir o kadar da naiftir. Bugün bile İsrail’le ticaretinizi kesemiyor, Limanlarınızı  kapatamıyor, İsrail’in en büyük destekçisi Trump karşısında el pençe duruyorsunuz.  Siz dindar değil dincisiniz ve kincisiniz" tepkisinde bulundu.

‘FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN ÖLÜM ACISINI HİSSEDEMEZSİN’

Irmak, Bakan Tekin'e, "Sen, kendi öğretmenlerin arasında bile ayrımcılık yapansın. Sen, bu ülkenin çocuklarını sermayeye kıyak olsun diye işçileştiren ve ölmelerine sebep olansın. O nedenle de Filistinli çocukların ölümünün acısını hissedemezsin.  Sen, 60 kadar eğitim sendikasını ve onların üyelerini kenara itip, arka bahçen yaptığın bir sendika ile birlikte ‘al gülüm, ver gülüm’ siyaseti ve eğitim politikalarınla laik, bilimsel ve kamusal eğitimin köküne kibrit suyu dökensin" sözleriyle seslendi. 

‘HER YERDE İŞBİRLİKÇİLİĞİNİZİN ORTAYA ÇIKIYOR’

Bakan Tekin'in Filistin konusundaki  duyarlılığı üzerinden Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı’na Ali Yalçın'a teşekkür ettiğini açıklayan Irmak, "Bu durum, sahte bir vicdan gösterisinden başka bir şey değildir. Gazze halkının yaşadığı acılar üzerinden siyasal meşruiyet devşirmeye çalışanların bu ikiyüzlülüğü, gerçek dayanışmanın sesi olan Eğitim Sen’e saldırarak açığa çıkmaktadır. Bakan bey sendikacılık yapmak istiyorsa görevinden istifa etmeli ve teşekkür ettiği sendikanın başına geçmelidir. Milli Eğitim Bakanı kamu görevlisidir ve her sendikaya eşit mesafede durmak zorundadır" diye konuştu.

Eğitim Bir-Sen'e de tepki gösteren Irmak, "Ağalığını yaptıkları ve kendi arpalıkları haline getirdikleri sendikalarında, yolluk, huzur hakkı, oturum ücreti vb ödemeler ve aylıklarıyla 500 bin lirayı her ay ceplerine indirirken, eğitim çalışanlarının tamamını yoksulluk sınırı altında ücretlerle çalışmalarına sebep olan satış sözleşmelerine imza atanlar bunlar. Her yerde işbirlikçiliğinizin ortaya çıkıyor.  Hükümeti,   bakanını, işverenini  üzmemek adına milyonları üzen açlığa ve yoksulluğa mahkum eden sandıkacısınız. Sendikacı değil, sandıkacısınız" dedi. 

‘DUYGUSAL DENGEYİ BOZABİLİR’

Ayrıca Irmak, Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Filistin’de yaşanan vahşetle ilgili olarak okullarda gösterdiği videoların çocukların üstün yararını gözetmeyen ve pedagojik açıdan ciddi sakıncalar taşıyan videolar olduğunu ve bunların çocukların duygusal dengesini bozabileceğini, empati yerine korku duygularını tetikleyebileceğini aktardı.

