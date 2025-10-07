ODTÜ'de öğrencilere Ülkü Ocakları'ndan 'tehdit' TBMM gündeminde: Bakan Tekin'e 5 soru

Emek Gençliği üyelerinin ODTÜ’de kendisini "Ülkü Ocakları reisi" olarak tanıtan bir kişi tarafından tehdit edildiği iddiaları TBMM'ye taşındı.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp ve EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Önergede, tehdit eden kişinin kendisine önce polis havası vererek öğrencilere kimlik kontrolü yaptığını, ardından 'Ülkü Ocaklarından olduğunu' söyleyip öğrencileri üniversiteden bir akademisyenin de yardımıyla okulda takip ettirdiğini iddia ettiği belirtildi. Şahsın 'Bu sizinle ilk ve tek konuşmam, bundan sonra böyle olmaz. Abileriniz hiç 2011’de 100. Yıl’da evlerinden aldığımızı söylemedi mi? Siz hiç işkence gördünüz mü, hiç TEM tarafından alındınız mı? Yüzünde sigara söndürürüm' gibi ifadelerle öğrencileri tehdit ettiği ifade edildi.

Karaca ve Konuralp, benzer tehdit ve saldırıların yalnızca ODTÜ’de değil, birçok üniversitede tekrarlandığını belirtti. Aynı yapıların farklı üniversitelerde OHAL koşulları uygulayan rektörlüklerin baskıcı tutumlarından cesaret aldığı da soru önergesinde vurgulandı.

Milletvekilleri, Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sundukları önergede şu sorulara yanıt aradı:

1- ODTÜ’de yaşanan bu olayla ilgili Bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Olayın ardından öğrencilerin güvenliğini sağlamak için hangi adımlar atılmıştır?

2- Üniversite öğrencilerine rahatça tehditler savuran şahıs kimdir? Bu şahsın kimliğinin tespit edilmesi için kamera kayıtlarının izlenmesi dahil tüm gerekli işlemler rektörlük tarafından yapılmış mıdır?

3- Saldırganın bazı akademisyenlerin üniversite içinde öğrencileri fişlediği, takip ettiği ya da bu tür yapıların faaliyetlerine destek verdiği iddiası ile ilgili bir inceleme başlatılacak mıdır?

4- Yıllardır üniversitelerde öğrencileri tehdit eden ve öğrencilere saldıran Ülkü Ocaklarına dönük herhangi bir engellemenizin olması bir yana bu suç şebekesi oluşumla resmi protokoller imzalamanızın izahı nedir?

5- Üniversite öğrencilerinin eylem ve etkinlikleri dolayısıyla soruşturma ve cezalara maruz bırakılmasıyla tehdit edilmesi arasındaki bağı Bakanlığınız nasıl değerlendirmektedir? Öğrencilere dönük bu antidemokratik uygulamaların gerici faşistlerin hedefine öğrencileri koyduğunu düşünüyor musunuz?