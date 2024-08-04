Eğitim-Sen, iktidarın MESEM aracılığıyla çocuk işçiliğini meşru hale getirdiğini söyledi

Yayınlanma: 04.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.08.2024 - 04:00

Öğrencilerin sermaye sahipleri için ucuz emek haline getirildiği Mesleki Eğitim Merkezleri’nde (MESEM) son bir yılda 12 çocuk yaşamını yitirdi. Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, MESEM’lerdeki çocuk işçi cinayetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. MESEM aracılığıyla çocuk işçiliğini meşru hale getirerek sermayeye kaynak aktarıldığını vurgulayan Irmak, “AKP’nin yaptığı iki işi birbirinden ayrı tutamayız. Birisi gericilik, birisi de sermayenin önünü açmak. Tüm mesele bunun üzerine kuruldu. Yoksa bu çocuklara ‘meslek edindirmek’ lafügüzaf” dedi.

‘AKP’NİN YAPIŞIK İKİZLERİ’

Çocukların denetimsiz ve işletmecinin keyfine göre çalıştırıldığını ifade eden Irmak, çocuk işçiliğinin bakanlık ve devlet eliyle meşru hale getirildiğini söyledi. Irmak, “Hangisinin çocuğu buralarda çalışıyor? Hangisi çocuğunu imam hatibe gönderiyor? ‘Alttakilere din, iman, üsttekilere han, hamam’ anlayışındalar. Sermaye, tarikat ve cemaatlerle kurdukları ittifakların bedelini çocuklara ödetiyorlar. MESEM ve ÇEDES, AKP’nin yapışık ikizleri. Bir tarafta dini sömürü diğer tarafta ekonomik sömürü. Çocukları sermayeye peşkeş çekiyorlar, tarikat ve cemaatlerin kucağına itiyorlar” dedi.

‘FİİLEN SEKİZ YILA DÜŞTÜ’

Çocukların MESEM nedeniyle okul ikliminden uzak tutulduğunu belirten Irmak, “Haftada sadece bir gün okula giden öğrenciler eğitime ayak uyduramıyor. Devlet bu uygulamayla birlikte 4+4+4 ile zorunlu hale getirdiği 12 yıllık eğitimi fiilen sekiz yıla düşürmüş oldu” değerlendirmesinde bulundu.

‘İŞSİZ SAYISI ARTIYOR’

MESEM’in istihdama dönük eğitim yaklaşımı gibi algılatıldığını söyleyen Irmak, “Mesleki eğitim elbette olmazsa olmaz bir şey ama bu eğitim okulda verilir. Genç işsizleri azaltmak pahasına yaptıklarını söylüyorlar ama işsiz sayısını daha da artırıyorlar. Eğitimde sorunlu olmayan alan yok. Eğitim sisteminde reform değil bir devrim gerekiyor” ifadelerini kullandı.