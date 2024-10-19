Eğitim Sen İzmir Kadın Meclisi, iktidarın cinsiyetçi kıyafet dayatmalarını protesto etti

Yayınlanma: 19.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.10.2024 - 04:00

Eğitim Sen İzmir Kadın Meclisi, kadın eğitim emekçilerine yönelik cinsiyetçi kıyafet dayatmalarını protesto etti. Basın açıklamasını Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Kadın Sekreteri Dilek Karakul okudu.

Karakul, açıklamasında hükümetin kadınlara yönelik cinsiyetçi ve gerici politikalarını eleştirdi. Eğitim sisteminin, iktidarın ideolojik hedeflerine göre şekillendirildiğini belirten Karakul, kadın eğitim emekçilerinin kıyafetlerine yönelik müdahalelerin toplumu yeniden dizayn etme girişiminin bir parçası olduğunu savundu. Karakul, “Kadınları erkeğe, aileye, sermayeye, devlete daha da bağımlı hale getirmek için hayata geçirilen kadın düşmanı politikalara karşı, her fırsattaki söylemleri, fetvaları ve uygulamalarıyla ne giyeceğimizin, ne söyleyeceğimizin, nasıl yaşayacağımızın, sınırlarını çizmeye kalkanlara karşı, emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz ve yaşamlarımız üzerindeki binlerce yıllık sömürü düzenine karşı isyanımızı büyütüyor ve direnişi örgütlüyoruz” dedi.