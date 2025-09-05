Eğitim Sen MEB önünden açıkladı: Ailelerin sırtına her ay 15 bin lira bandında bir yük binecek

Eğitim Sen Ankara Şubeleri Milli Eğitim Bakanlığı önünde "Bir Okul Çantası Kaça Doluyor" isimli bir basın açıklaması düzenledi. Açıklama öncesi polis barikatıyla karşı karşıya kalan eğitim emekçileri oturma eylemi yaptı. Yapılan müzakere sonrası polis, barikatı birkaç metre daha geriye çekti. Sonrasında açıklamalar yapıldı. İlk olarak Eğitim Sen Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Tülay Yıldırım konuştu.

Sorunlarının hiçbirinin çözülmediğini söyleyen Yıldırım, "Bu süreçte velilerin de kaygıları çok yüksek. İnsanların alım gücü her gün düşerken her kalemde olduğu gibi kırtasiye ürünlerinin de fiyatları çok yüksek. Yaşanan derin yoksulluk, çocukların gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Kamu kaynakları sermayeden tarikat ve cemaatten yana değil halktan yana kullanılmalıdır. Eğitim masrafları el yakıyor, öğrenciler aç kalıyor, MEB sadece seyrediyor" dedi.

"CESARETİN VARSA KONTROL ET"

Yıldırım'dan sonra Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak söz aldı. Irmak barikatlar için, "Nereye kadar bu barikatları kuracaksınız? Göreceğiz. Biz bir daha bu barikatların içine girmeyeceğiz" tepkisini göstererek "Milli Eğitim Bakanına eğitimin sorunlarını duyurmak hakkımız. Haklar, yasalardan önce gelir" dedi. Yeni eğitim öğretim yılına girerken eğitimin ticarileştirilmesinin yarattığı ağır yükü hissettiklerini belirten Irmak, 'okullarda alınan kayıt parasına' ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, "Cesaretin varsa okullardaki hesap hareketliliğini bir kontrol et" diye seslendi.

ÇANTA İLKOKULDA 3, ORTAOKUL VE LİSEDE 4 BİNE DOLUYOR

Bu yılın başında ilkokul kademesindeki bir çocuğun çantasının 3 bin lira ile 3 bin 800 lira, ortaokul ve lisede ise 4 bin ile 5 bin 800 lira arasında dolduğunu belirtti. Üniforma, servis gibi giderlerle birlikte her ay ailelerin sırtına 15 bin lira bandında bir eğitim yükü bineceğini açıklayan Irmak, eğitim enflasyonunun yüzde 60 arttığını anımsatarak "Biz TÜİK'in yalancısıyız. TÜİK'in de kimin yalancısı olduğunu biliyoruz" dedi.

Irmak, taleplerini ise şu sözlerle açıkladı:

Kırtasiye masrafları devlet tarafından karşılansın.

Eğitimde ticari ve piyasacı uygulamalara son verilsin.

Eğitim bütçesi en az iki kat artırılmalıdır.

En düşük eğitim ve bilim emekçisi maaşı yoksulluk sınırının üstünde olmalıdır.