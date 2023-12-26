Eğitim Sen'den ‘Esat Oktay’ tepkisi: İşkencecinin adı bir okula verilemez

Yayınlanma: 26.12.2023 - 12:52

Güncelleme: 26.12.2023 - 12:52

İzmir’in Buca ilçesinde Belenbaşı Köyü’nde yıkılıp tekrar yapılan Belenbaşı İlkokulu’na, 12 Eylül darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi’nde yapılan işkencelerle bilinen subay Esat Oktay Yıldıran’ın ismi verilmesine bir tepki de Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’dan (Eğitim Sen) geldi.

Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulun yeni adı için düzenlenen törende Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer de okulun içindeki anma köşesinin de açılışını yaptı.

Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Candemir, İzmir Valiliğinin Buca ile özdeşleşmiş okul isimlerini değiştirmeye devam ettiğini söyleyerek, "1930 yılında kurulan Buca Ortaokulu’nun adı Şehit Hüseyin Şimşek, 1962 yılında kurulan Şirinyer Lisesi’nin adı Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi, 1966 yılında kurulan Gürçeşme Lisesi’nin adı Kanuni Sultan Süleyman Anadolu lisesi, 1978 yılında eğitime başlayan Buca Endüstri Meslek Lisesi’nin adı Süleyman Şah olarak değiştirilmiştir” diye konuştu.

“İŞKENCECİNİN İSMİ OKULA VERİLEMEZ”

Valiliğinin 15 Nisan 2023 tarihinde de bir skandala imza attığı vurgulayana Candemir, “1959 yılında kurulan Belenbaşı Köyü İlkokulu’nun adı 1980’li yılların işkenceci isimlerinden Esat Oktay Yıldıran İlkokulu olarak değiştirilmiştir. 12 Eylül darbesinin simgelerinden biri olan Diyarbakır Cezaevi komutanlığı görevini yapan işkenceci Esat Oktay Yıldıran kimdir; 12 Eylül darbesinden sonra Diyarbakır Cezaevi’nde müdür olarak görev yapmış, görevi sırasında 60’a yakın insanın ölmesine neden olmuş bir işkencecidir. Esat Oktay Yıldıran’ın yaptığı işkenceleri anlatan onlarca kitap ve sinema filmi bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“BU AYIBIN BİR AN ÖNCE DÜZELTİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

AKP’nin 2010 yılında ‘çözüm süreci’ adı altında AKP’li Fatih Belediyesi’nin Fatih Şehitler Parkı’ndaki anıttan Esat Oktay Yıldıran adını söktüğünü hatırlatarak, “Böyle bir işkencecinin adının bir eğitim kurumuna verilmesi kabul edilemez. AKP iktidarı, 2010 yılında adını parktan sildiği işkencecinin adını şimdi bir eğitim kurumuna veriyor. Eğitim Sen olarak bir eğitim kurumuna, yaptığı işkencelerle tanınan, onlarca insanın ölümüne neden olan birinin adının verilmesini kınıyoruz. Bu ayıbın bir an önce düzeltilmesi ve İzmir Valiliği tarafından yapılan bu isim değişikliğinden derhal vazgeçilmesini talep ediyoruz" dedi.