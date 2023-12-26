Esat Oktay Yıldıran’ın adı İzmir’de bir ilkokula verildi: 'AKP’nin geldiği hazin son'

Yayınlanma: 26.12.2023 - 09:31

Güncelleme: 26.12.2023 - 10:01

İzmir Buca’daki Belenbaşı Köyü’nde yıkılıp tekrar yapılan Belenbaşı İlkokulu’na “Şehit Esat Oktay Yıldıran İlkokulu” ismi verildi.

Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okulun yeni adı için tören düzenledi. Törene Esat Oktay Yıldıran’ın ailesi, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Buca İlçe Mili Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, ilçe protokolü, köy halkı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

"12 EYLÜL'LE KUCAKLAŞIYORSUNUZ"

12 Eylül darbesinin simge isimlerinden, Diyarbakır Cezaevi işkencecisi Yıldıran’ın isminin ilkokula verilmesine muhalefet de tepki gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayrola, 60 kişinin işkenceyle öldürülmesinden sorumlu tutulan birini çocuklarımıza kahraman diye mi tanıtıyorsunuz? Darbe karşıtı söylemlerinizin incileri pul pul dökülüyor. Sizin bu yaptığınıza 12 Eylül’le hesaplaşmak değil, kucaklaşmak denir. Madem bu kadar muteberdi, 2010’da niçin ismini anıtlardan sildiniz? Türkiye’yi yücelten laiklik gibi bir değerden rahatsız olan Milli Eğitim Bakanı’nın yeni diye pazarladığı şey 12 Eylül’ün darbecileri ve işkencecileri mi?" ifadelerini kullandı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu "Kürt sorunu nedir diyorsanız; 12 Eylül Askeri Darbesinden sonra Diyarbakır Cezaevinde binlerce kişinin işkence görmesinden sorumlu olan Esat Oktay Yıldıran'ın adının, 40 yıl sonra İzmir'de bir okula verilmesidir. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, bir kez daha halkımıza gerçek yüzünü göstermiş oldu" dedi.

Kürt sorunu nedir diyorsanız; 12 Eylül Askeri Darbesinden sonra Diyarbakır Cezaevinde binlerce kişinin işkence görmesinden sorumlu olan Esat Oktay Yıldıran'ın adının, 40 yıl sonra İzmir'de bir okula verilmesidir. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, bir kez daha halkımıza gerçek… pic.twitter.com/U9s1PDDdLN — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) December 26, 2023

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "12 Eylül darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi İç Güvenlik Komutanı olarak yüzlerce insanı işkenceden geçiren, en az 30 kişinin ölümüne sebep olan ve insanlık dışı muameleleriyle özellikle Kürt vatandaşlarımızın hafızalarından silinmeyen bir insanın adını bir okula vermek kesinlikle kabul edilemez. Bu tutum işkencecileri çocuklarımıza örnek göstermek manasına gelir ki böyle bir yaklaşım toplumsal yaralarımızın derinleşmesine neden olur" tepkisini gösterdi. Yeneroğlu, "Milli Eğitim Bakanlığı bu durumu derhal düzeltmeli, ayrıca toplumdan özür dilemelidir!" çağrısı yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da "12 Eylül Darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi'nde İç Güvenlik Komutanı olarak görev yapan işkenceci komutan Esat Oktay’ın isminin İzmir’de bir okula verilmiş olması AKP’nin geldiği hazin sonu ifade eder" diye yazdı.