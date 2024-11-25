Eğitim-Sen'den iktidara kreş tepkisi

Yayınlanma: 25.11.2024 - 19:24

Güncelleme: 25.11.2024 - 19:26

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması ve yeni kreş açılmaması talimatı verildiği iddialarına bir tepki de Eğitim-Sen'den geldi. Sendikadan yapılan açıklamada "MEB’in belediyelere ait kreşlerin kapatılması yönündeki talimatı, eğitim politikalarındaki çifte standardı bir kez daha gözler önüne sermektedir. Belediyelerin özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik okul öncesi eğitim hizmetlerini engellemesi, bu alanda hizmet veren özel okul öncesi öğretim kurumlarını destekleme amaçlı bir yaklaşımdır. Söz konusu yasakçı tutum, okul öncesi eğitimi desteklemekten ziyade iktidara yakın belirli yapılara ve ideolojilere (özel okullar, tarikat ve cemaatler) alan açan bir eğilimi yansıtmaktadır" denildi.

'KABUL EDİLEMEZ'

Açıklamada "Türkiye’de yıllardır tarikat ve cemaatler tarafından işletilen kreşler, son olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın okul öncesi çağdaki 4-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik kurslarına tek kelime etmeyenler, bu alandaki öneli bir boşluğu dolduran belediyelerin kreşlerini hedef almıştır. Bakanlığın, kendi sorumluluğunu yerine getirmek yerine, bu alanda yerelden çözüm üreten kurumları engellemesi kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı. Kararın özellikle kadınların çalışma yaşamına yönelik etkileri olacağı kaydedilen açıklamada "İktidar çocuklara yönelik bakım sorumluğunu kadınlar üzerinden kurgulamaktadır. İktidarın iş ve aile yaşamını uyumlulaştırma politikasının bir yansıması olan bu karar ile aynı zamanda kadınların kamusal alan dışına çıkarılması hedeflenmektedir" denildi.

Eğitim Sen’in okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik taleplerini şöyle sıraladı: