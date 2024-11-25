Eğitim-Sen'den iktidara kreş tepkisi
Eğitim-Sen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması ve yeni kreş açılmaması talimatı verildiği iddialarına "Türkiye’de yıllardır tarikat ve cemaatler tarafından işletilen kreşlere tek kelime etmeyenler, bu alandaki öneli bir boşluğu dolduran belediyelerin kreşlerini hedef almıştır" tepkisini gösterdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması ve yeni kreş açılmaması talimatı verildiği iddialarına bir tepki de Eğitim-Sen'den geldi. Sendikadan yapılan açıklamada "MEB’in belediyelere ait kreşlerin kapatılması yönündeki talimatı, eğitim politikalarındaki çifte standardı bir kez daha gözler önüne sermektedir. Belediyelerin özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik okul öncesi eğitim hizmetlerini engellemesi, bu alanda hizmet veren özel okul öncesi öğretim kurumlarını destekleme amaçlı bir yaklaşımdır. Söz konusu yasakçı tutum, okul öncesi eğitimi desteklemekten ziyade iktidara yakın belirli yapılara ve ideolojilere (özel okullar, tarikat ve cemaatler) alan açan bir eğilimi yansıtmaktadır" denildi.
'KABUL EDİLEMEZ'
Açıklamada "Türkiye’de yıllardır tarikat ve cemaatler tarafından işletilen kreşler, son olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın okul öncesi çağdaki 4-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik kurslarına tek kelime etmeyenler, bu alandaki öneli bir boşluğu dolduran belediyelerin kreşlerini hedef almıştır. Bakanlığın, kendi sorumluluğunu yerine getirmek yerine, bu alanda yerelden çözüm üreten kurumları engellemesi kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı. Kararın özellikle kadınların çalışma yaşamına yönelik etkileri olacağı kaydedilen açıklamada "İktidar çocuklara yönelik bakım sorumluğunu kadınlar üzerinden kurgulamaktadır. İktidarın iş ve aile yaşamını uyumlulaştırma politikasının bir yansıması olan bu karar ile aynı zamanda kadınların kamusal alan dışına çıkarılması hedeflenmektedir" denildi.
Eğitim Sen’in okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik taleplerini şöyle sıraladı:
- Okul öncesi eğitim, her çocuğun temel hakkıdır. MEB, her çocuğun okul öncesi eğitim alması için gerekli adımları derhal atmalı, belediyelerin bu alandaki çabalarını engellemek yerine desteklemelidir. Kreşler, kamusal bir hizmet olarak herkesin erişimine açık hale getirilmelidir.
- Bakanlık, belediyelerin ve kamu kurumlarının iş birliğiyle daha fazla kreş açılmasını teşvik etmeli, 50 çalışanın olduğu her kurumda en az bir kreş açılması sağlanmalıdır. Bu alandaki eksikliği gidermek için yeterli bütçe ve personel kaynağı sağlaması önemlidir.
- Tarikat ve cemaatlere ait kreşler kapatılmalı, kamu yararı gözeten belediye kreşlerinin sayısının artması için gerekli kolaylıklar sağlanmalı, tüm kreşlerin aynı standartlarda hizmet sunması ve denetlenmesi sağlanmalıdır.
- Kreşler yalnızca çocukların gelişimini değil, aynı zamanda kadınların iş gücüne katılımını da olumlu anlamda etkilemektedir. Belediyelerin açtığı kreşler, bu konuda önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Bu durum kamu kurumlarının alandaki sorumluluğunu azaltmamalıdır.
- Kreş hizmetleri, hiçbir kâr amacı güdülmeden, tamamen ücretsiz ve nitelikli bir şekilde sunulmalıdır. Eğitime bütçe ayırmak, kreşleri desteklemek ve bu hizmetleri daha yaygın hale getirmek devletin asli görevleri arasındadır.
- Okul öncesi eğitimde kamusal yaklaşım benimsenmeli, özel, dini veya başka herhangi bir yapının okul öncesi eğitimi kontrol etmesi engellenmelidir. Bu hizmetlerin sadece kamu eliyle ve bilimsel bir yaklaşımla verilmesi sağlanmalıdır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kriminal raporun ayrıntıları ortaya çıktı
- İstanbul'da aile katliamı
- İktidarın '25 Kasım' korkusu
- 250 bin TL'nin getirisi ne kadar?
- AKP sayesinde bu düş de gerçek oldu!
- Akalın'dan İYİ Parti'yi karıştıracak açıklama
- Gökçek döneminde belediyeden geçen karar pes dedirtti!
- Hedefteki teğmenlerle ilgili yeni gelişme!
- Türk ordusunun Kubilaysızlaştırılması
- 'Açız' diye bağırdı, yaka paça dışarı atıldı!