Eğitim-Sen'den miting: 'Yeni yasa iptal edilsin'

16 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Fotoğraflar: Necati Savaş

Anıtpark’daki mitingde, CHP ve HDP milletvekilleri de öğretmenlere destek verdi. Mitingde, “Susma haykır ÖMY’ye hayır” ve “Sansür yasasına hayır” sloganları atıldı.

ÖMY’nin “mesleği itibarsızlaştırdığını, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmediğini, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldırdığını, özlük haklarını zayıflattığını, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştirdiğini” vurgulayan Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, yasanın “kapalı kapılar ardında, kanunun muhatabı olan öğretmenlerin ve sendikalarının iradesi dışında, haklarını ve taleplerini dikkate almadan hazırlandığını ve yasalaştığını” söyledi.

Kurul, “‘Nitelikli öğretmen/niteliksiz öğretmen’ algısı yaratılmak istenmesi kabul edilemez” diye konuştu.

‘SUSMAYACAĞIZ’

“Sansür yasası”na da değinen Kurul, “İktidar bloku, enflasyonun gerçekte yüzde 100’leri aştığı, işsizliğin tavan yaptığı, yoksulluğun derin bir yoksulluğa dönüştüğü, başta gelir adaletsizliği olmak üzere her türden adaletsizliğin iyice artırıldığı, kısaca emekçi halklarımızın yaşamlarının kâbusa döndürüldüğü bugünlerde bizleri, şu ana kadar uyguladıkları baskıcı politikaları yetmezmiş gibi sansür yasası ile de susturmaya çalışıyor. Bilin ki susmayacağız. Ne ekmeğimizden ne de özgürlüğümüzden vazgeçeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘İŞ KAZASI DEĞİL, CİNAYET’

Öğretmenlik Meslek Yasası (ÖMY) ve kariyer basamakları sınavına karşı mitingde bir araya gelen öğretmenler, Bartın’da yaşanan maden faciası nedeniyle yaşamını yitiren madencileri andı.

Öğretmenler, “İş kazası değil, bir cinayet”, “Hükümet istifa”, “Yüreğimiz Bartın’da, öfkemiz alanda” sloganlarını attı.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, “Yaşadığımız ölüm ve yaşam arasında yaman bir çelişki. Bartın’da bir kazaya değil, haksız yere kasten iş örgütlenmesine, hıza, önlemlerin alınmamasına bağlı öngörülen cinayetlere tanıklık ediyoruz. Böyle ölümler ‘işin fıtratında’ yok” dedi.

