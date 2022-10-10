'Öğretmenlik kariyer basamakları' sınavı başvuru sonuçları açıklandı

10 Ekim 2022 Pazartesi, 19:42

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 19 Kasım'da yapılacak uzman ve başöğretmenlik için sınav başvurusunda bulunanlar ile sınavdan muaf olanlar, başvuru sonuçlarını MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenebilecek.