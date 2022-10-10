'Öğretmenlik kariyer basamakları' sınavı başvuru sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öğretmenleri 'uzman' ve 'başöğretmen' gibi kategorilere ayırma projesi olan 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuru sonuçları açıklandı

AA
10 Ekim 2022 Pazartesi, 19:42
'Öğretmenlik kariyer basamakları' sınavı başvuru sonuçları açıklandı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 19 Kasım'da yapılacak uzman ve başöğretmenlik için sınav başvurusunda bulunanlar ile sınavdan muaf olanlar, başvuru sonuçlarını MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenebilecek.


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