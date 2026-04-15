Eğitim sendikalarından MEB'e: Ülke genelinde okullar tatil edilmeli

Dün Şanlıurfa'da, bugün de Kahramanmaraş'ta yaşanan kanlı saldırılarla birlikte okullarda doruğa ulaşan şiddet olaylarına karşı eğitim sendikaları iş bırakma karara alarak meydanlara çıkmıştı.

Eğitim-İş ve Eğitim-Sen iş bırakma eylemlerini 3 güne çıkacak şekilde uzattıklarını duyurdu.

Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada, "Dün Siverek’te bugün de Maraş’ta okullarda yaşanan şiddet olaylarından dolayı 15 Nisan iş bırakma kararımızın ardından, 16-17 Nisan olmak üzere iki gün daha iş bırakma kararı aldık. Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaşam nöbetine başladık. Tüm üyelerimizi en kısa zamanda MEB önündeki nöbete katılmaya çağırıyoruz" denildi.

Eğitim-İş açıklamasında "İki günlük iş bırakma eylemimizi Kahramanmaraş’taki saldırının ardından, üç güne (15, 16, 17 Nisan) çıkarıyoruz. Bu artık bir meslek onuru nöbetidir. Bu, yaşam hakkımıza sahip çıkma mücadelesidir" ifadeleri kullanıldı.

AKP'ye yakın Eğitim Bir-Sen'in genel başkanı Ali Yalçın, "Eğitim çalışanlarının bu dağılan psikoloji ile eğitim hizmetini sürdürmesi, ailelerin çocuklarını okullara göndermesi mümkün değildir" diyerek Milli Eğitim Bakanlığının acil bir şekilde okulları cuma günü de dahil olmak üzere tatil etmesi çağrısı yaptı.

MHP'ye yakın Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan da "Bu büyük acı, aklımızı başımıza getirsin artık; MEB bu hafta ülke genelinde okullarımızı kapatarak YAS ilan etmelidir" çağrısında bulundu.