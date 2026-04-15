Özgür Özel'den saldırılar üzerine açıklama: 'Okullardaki şiddet artık münferit olaylarla açıklanamaz'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda yaşanan katliamla doruğa çıkan okullarda şiddet olayları üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Özel açıklamasında, okullardaki şiddetin artık münferit olaylarla açıklanamaz hale geldiğini ve meselenin derinleşen bir güvenlik zaafiyetine dönüştüğünü vurgulayarak "Türkiye’nin en acil gündemlerinden biri artık okul güvenliği olmalıdır" dedi.

"Okullarda giriş çıkış denetimlerinin eksiksiz sağlanması, güvenlik personeli sayısının artırılması, kamera sistemlerinin güçlendirilmesi, okul çevrelerinde kolluk devriyelerinin sıklaştırılması ve acil kriz planlarının hazırda tutulması artık zorunluluktur" diyen Özel, ataması yapılmamış uzman çavuşlar arasından 65 bin güvenlik görevlisinin derhal okullara atanması çağrısını da yeniden yaptı.

Özel'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Önce İstanbul’da, Fatma öğretmenimizi öğrencisinin saldırısıyla kaybettik.

Dün Şanlıurfa’da bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 16 canımız yaralandı.

Bugün de Kahramanmaraş’tan gelen haberle yüreğimize bir ateş daha düştü.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Olayı duyar duymaz, partimizden 4 kişilik bir heyeti Kahramanmaraş’a görevlendirdik. Arkadaşlarımız hem acıyı paylaşacak hem ailelerin ihtiyaçlarıyla ilgilenecek hem de olayın tüm yönlerini yerinde inceleyecekler.

Fatma öğretmen hayattayken, “Okullarda can güvenliğimiz yok” diye haykırmıştı.

Ne yazık ki o feryat duyulmadı.

Ne etkili bir tedbir alındı ne caydırıcı bir önlem geliştirildi.

Bugün geldiğimiz noktada açıkça görüyoruz ki okullardaki şiddet artık münferit olaylarla açıklanamaz. Bu mesele, büyüyen ve derinleşen bir güvenlik zafiyetine dönüşmüştür.

Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, eğitim emekçilerimizin can güvenliğini sağlamak devletin en temel görevidir.

Türkiye’nin en acil gündemlerinden biri artık okul güvenliği olmalıdır.

Okullarda giriş çıkış denetimlerinin eksiksiz sağlanması, güvenlik personeli sayısının artırılması, kamera sistemlerinin güçlendirilmesi, okul çevrelerinde kolluk devriyelerinin sıklaştırılması ve acil kriz planlarının hazırda tutulması artık zorunluluktur.

Diğer tedbirlerle birlikte, daha önce önerdiğimiz gibi, ataması yapılmamış uzman çavuşlarımız arasından 65 bin güvenlik görevlisi derhal okullarımıza atanmalıdır.

Okulların güvenliği devletimize emanettir.

Bu konuda artık hiçbir ihmal, hiçbir eksiklik mazur görülemez."