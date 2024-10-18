Eğitim sendikalarından MEB'e genelge tepkisi: Kış saati uygulamasına geri dönülmeli

Yayınlanma: 18.10.2024 - 14:34

Güncelleme: 18.10.2024 - 14:34

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla il valiliklerine "okul ve ders saati uygulaması" konulu genelge gönderildi. Genelgede, mevzuatlarla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının sürdürülmesinin kararlaştırıldığı hatırlatıldı. İlk ve ortaöğretim okullarındaki derslerin başlama ve bitiş saatleri ile ilgili olarak Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan ilgili hükümlere yer verilen genelgede, ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre günlük çalışma saatlerini belirleme yetkisinin illerde valiliklerde olduğu kaydedildi.

Eğitim sendikaları, genelgeye tepkili. Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ve Hürriyetçi Eğitim- Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, genelgeyi Anka Haber Ajansı’na değerlendirdi. Kemal Irmak, ''Temel problem, yaz saati uygulamasından vazgeçilmiyor olması. Kış saati uygulamasının bir bütün olarak başlatılmaması'' dedi.

“KIŞ SAATİ UYGULAMASI, EN ÇOK İKİLİ EĞİTİMDEKİ ÖĞRENCİLERİ ETKİLİYOR''

Yaz saati uygulamasının şirketlerin karı dışında işe yaramayan bir uygulama olduğunu söyleyen Irmak, bu uygulamanın en çok ikili öğrenim ve taşımalı eğitimde olan okullarda okuyan öğrencileri zor durumda bıraktığını anlattı. Irmak, ''Öğrenciler okullara karanlıkta gidiyor, karanlıkta evlerine dönüyor'' diye konuştu.

''BU İŞİ KAOSA NEDEN OLMADAN ÇÖZMEK GEREKİYOR''

Yetkinin valiliklere bırakılmasının bazı illerde avantaj sağlayabileceğini ancak genel olarak kaosa ve kargaşaya neden olacağını sözlerine ekleyen Irmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Eğitimin bütünlüklü yürütülmesi açısından da problemli bir durum. Olması gereken, iktidarın ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaz saati uygulamasına son vermesi. Bu işi kaosa neden olmadan çözmek gerekiyor. Çocukların problemleri değil, şirketlerin karı düşünüyor. Çocukların genelde saat 09.00’da okula başlaması gerekiyor. Çocukların uykusunu alması, kahvaltısını yapması gerekiyor. Ama çocuklar sabahın köründe uykusuz bir şekilde sırtlarında yükle okula gitmek zorunda kalıyorlar. Bu durum, ülkenin eğitim başarısının düşmesine de neden oluyor. Devletin bir an önce bu uygulamadan vazgeçmesi gerekiyor. Bu biçimiyle ülkenin geleceği için iyi kuşaklar yetiştiremiyoruz.''

''MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, TOPU TACA ATMIŞTIR''

Hürriyetçi Eğitim- Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu ise gün doğmadan öğrencilerin okula gitmek zorunda kalmasının fiziksel ve pedagojik olumsuzlukları beraberinde getirdiğini söyledi. Kuruoğlu, ''Zaten valiliklerde bulunan okul başlangıç ve bitiş saatlerini belirleme yetkisini, yeniden kamuoyuna duyuran Millî Eğitim Bakanlığı topu taca atmıştır'' dedi.

''GERÇEKÇİ ÇÖZÜMLERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR''

''Sorunun çözümü için valiliklerin istisna durumlar dışında, siyasi iktidarın uygulamalarından bağımsız davranması beklenemez'' diyen Kuruoğlu, şöyle konuştu:

''Kaldı ki okul başlangıç ve bitiş saatlerinde yapılacak değişikliğin velinin çalışıyor olması, ulaşım ve servisler gibi birçok değişkeni de bulunmaktadır. Nüfusun büyük bir kısmı ülkenin batısında yaşamaktadır ve uygulamadan etkilenmektedir. Okul başlangıç saatlerinin belirlenmesinde gerçekçi çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Kış saati uygulamasına geri dönülmeli sadece öğrencileri değil toplumun önemli bir kısmını etkileyen sorun ortadan kaldırılmalıdır.''











