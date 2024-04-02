Yaz saati uygulamasına geçilecek mi? Türkiye'de saatler ileri alındı mı?

Avrupa'da saatler, 30 Mart Cumartesi gününü 31 Mart Pazar gününe bağlayan gece 02.00’de bir saat ileri alındı. Peki, Yaz saati uygulamasına geçilecek mi? Türkiye'de saatler ileri alındı mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 10:32
Yaz saati uygulamasına geçilecek mi? Türkiye'de saatler ileri alındı mı?
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31 Mart tarihinde gece yarısı Avrupa yaz saati uygulamasına geçiş yaptı. Gün ışığından daha fazla yararlanmak için her yıl uygulanan yaz saati uygulamasına Avrupa'nın geçmesiyle, Türkiye'de de bazı cihazlar otomatik olarak bu uygulamaya geçiş yaptı. Peki, Yaz saati uygulamasına geçilecek mi? Türkiye'de saatler ileri alındı mı?

TÜRKİYE'DE YAZ SAATİ UYGULAMASINA GEÇİLDİ Mİ?

Avrupa'da saatler, 30 Mart Cumartesi gününü 31 Mart Pazar gününe bağlayan gece 02.00’de bir saat ileri alındı. Türkiye’de ise yaz saati uygulaması olmadığı için saatler ileri alınmayacak.

Avrupa'daki uygulamayla böylece Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka ile Türkiye arasındaki saat farkı ikiden bire, İngiltere ile üç olan saat farkı da ikiye inecek.

YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır.


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