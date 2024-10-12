Eğitim sendikalarından Meclis’ten geçerek yasalaşan Öğretmenlik Mesleği Yasası’na tepki

Yayınlanma: 12.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.10.2024 - 04:00

Eğitimcilerin “siyasi iktidarın kendi ideolojisine yönelik öğretmen yetiştirme projesi” olarak gördüğü ve eğitim fakültelerinin işlevini yitirmesine neden olacak olan Milli Eğitim Akademisi’nin kurulmasını öngeren Öğretmenlik Mesleği Yasası (ÖMK) teklifi önceki gün Meclis’ten geçerek yasalaştı. Eğitim-İş ve Eğitim Sen’den yasanın geçmesine tepki geldi.

‘OTORİTENİN MEMURU’

Eğitim-İş açıklamasında “Yasanın, öğretmenlik mesleğini mesleksizleştirdiğine dikkat çekti. Yasa “Soran, sorgulayan itiraz eden öğretmenleri disiplin hükümleri ile tehdit etmek, otoritenin memurunu yaratma projesi” olarak yorumlandı. Milli Eğitim Akademisi’nin, iktidarın kendi istediği kişileri atama, maarifin öğretmenlerini yetiştirme mekanizmasına dönüşeceği vurgulandı. Eğitim-İş tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Kabul etmemiz mümkün değil. İtiraz ediyoruz. Ne çağdışı müfredatınızı tanıyacağız, ne bu ÖMK’nize boyun eğeceğiz ne de tarikat ve cemaatlerinize geçit vereceğiz, her koşulda cumhuriyet dersi vermeye, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz!”

34. MADDE MÜCADELESİ

Yasanın öğretmenlerin hak, ödev ve sorumluluklarına ilişkin 5. maddesine Atatürk isminin eklenmesine katkı sağlanıldığının anımsatıldığı açıklamada, hizmet sınıfının değiştirilmesine ilişkin 34. maddenin de mücadele ile geri çektirildiği söylendi. Eğitim Sen adına konuşan genel örgütlenme sekreteri Zülküf Güneş ise “Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, emeğimizi değersizleştiren, mesleki sorunlarımıza çözüm üretmeyen, bu kanunun bir anlamı yoktur” dedi.

“Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi” metnini esas almayan bir meslek kanununun sorunlara çözüm üretemeyeceğini ifade eden Güneş şunları söyledi:

‘KARŞI DURACAĞIZ’

“Öğretmenlik mesleğini değersizleştiren, bizleri kariyer basamakları üzerinden bölen ve halkın değil iktidarın öğretmenini yaratmayı hedefleyen Öğretmenlik Mesleği Kanunu’na yönelik haklı itirazlarımız geçerliliğini korumaktadır. Eğitim emekçileri rekabet etmek ve yarışmak değil, birlik ve dayanışma içinde, nitelikli eğitim için çalışmak istemektedir. Geleceğimizi ipotek altına alan ve iş güvencemizin altını boşaltmayı hedefleyen her türlü yasal düzenleme ve fiili uygulamalara karşı örgütlü gücümüzle karşı duracağımız bilinmelidir.”

‘AYM’DEN GERİ DÖNECEK’

CHP Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, “Bu her görüşten sendikanın karşı olduğu bir yasa teklifidir. Çünkü öğretmenlerin sorunlarını çözmemektedir. Bu yasa teklifini de kabul edeceksiniz, sayısal çoğunluğunuz var ancak AYM’den çeşitli boyutlarıyla geri dönecek” ifadelerini kullandı.

YASA NELERİ İÇERİYOR?



KPSS puan üstünlüğüne göre girilecek akademilerde “öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimi” yapılacak. Hazırlık eğitimi, eğitim fakültesi mezunları için üç dönem olacak. Başarılı olan, sözleşmeli öğretmen olarak atanacak, üç yıl çalıştıktan sonra kadroya geçecek. Akademide, adaylara yaklaşık 23 bin TL maaş ödenecek. Bu maaş uygulaması, 1 Eylül 2025’te başlayacak.

Mülakatın iptaline ilişkin Danıştay’a açılan davaların sonuçlanmaması işaret edilerek mülakat sonuçlarının açıklanmamıştı. Öğretmen atamalarında belirsizlik sürerken yasadaki geçiçi madde 1’e göre 1 Eylül 2025’e kadar eski mevzuatla, 1 Eylül 2025’den sonra ÖMK ile öğretmen ataması yapılacağı belirtiliyor.

Sendikalar yasayı disiplin hükümleri üzerinden ise “Öğretmenin haklarını genişleten hükümler yerine kısıtlayan disiplin hükümlerini içeriyor” şeklinde eleştiriyor.