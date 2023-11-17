Eğitimci Bozdoğan: Müfredata dini içerik eklenecek

Yayınlanma: 17.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.11.2023 - 03:00

MEB’in bütçesi 14 Kasım’da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü ve geçti. Komisyon görüşmesinde muhalefet, eğitimin dinselleştirimesini eleştirdi.

Bakan Tekin, görüşmede yaptığı sunumda, eğitimin niteliğinin artırılmasında toplumsal talepleri dikkate aldıklarını belirterek “Eğitim niteliğinin artırılması amacına yönelik olarak yaşanan toplumsal gelişmeler, oluşan talepler ve değişen yaşam şartları neticesinde, öğrencilerimize çağın gerektirdiği temel yetkinlikleri, fikri temelleri ve toplumsal değerlerimizi kazandırmayı arzu ediyoruz. Eğitim kurumlarında uygulanan programları, konu alanında meydana gelen gelişmeleri, bireyin ve toplumun ihtiyaç ve beklentileriyle K12 Beceriler Çerçevesi Türkiye Bütüncül Modeli doğrultusunda sürekli güncellemekteyiz” dedi.

‘ÖĞRENCİLER İSTEMİYOR’

Eğitimci Özgür Bozdoğan, Tekin’in söz konusu açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendirerek “Bakan, sanki öğrencilerin seçme alanını genişletiyormuş gibi gösteriyor. Ancak aslında öğrencilerin seçme özgürlüğünü kısıtlıyor. Dersler hangi toplumsal taleplere göre geliştirildi? Öğrencilerin büyük bir kesimi bu dersleri seçmek istemiyor” dedi.

“Kimi yapılar değerler eğitimi ve bazı derslerin seçimi için kampanya yürütüyor” diyen Bozdoğan, “Bahsedilen bütünlükçü yaklaşımla kastedilen fıtrata ve dine dayalı yetneklerin artırılması. Tüm dersler bu yaklaşıma göre düzenlenecektir” ifadelerini kullandı.

Bozdoğan, “Bu değişim özel okullar ve kamu okulları arasındaki eşitsizliği artıracak. Aileler çocuklarını akademik yeteneklerin gelişimine önem veren özel okullara yönlendirecektir” diye konuştu.