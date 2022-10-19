Eğitimci Jeff Maggioncalda uyardı: 'Eğitime erişimde eşitsizlik var'

19 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

Stanford Üniversitesi’nin iki profesörü tarafından kurulan eğitim platformu Coursera’nın Türkiye’de yaklaşık bir milyon kullanıcısı bulunuyor. Pek çok üniversite ve eğitim kuruluşu ile ortaklığı bulunan, herkese açık, ücretsiz, çevrimiçi dersler sunan bir eğitim platformu ve sosyal girişimi olan Coursera Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Maggioncalda, Türkiye’de bir grup gazeteci ile bir araya geldi.

Bilgisayar bilimleri profesörü Andrew Ng ve Daphne Koller’ın, derslerini, öğrenci talebi çok

olunca internete koymaya karar verdiklerini, 2012’de de yüksek seviyeli eğitime herkesin erişimini mümkün kılabilmek için Coursera’yı kurduklarını anlatan Maggioncalda, yöneticilerin çok, düşük beceri gerektiren işleri yapanların ise çok az kazandığını vurgulayarak “Düşük ücretli işlerde çalışanların işsiz kalma riski de çok yüksek. Eğitime erişimde eşitsizlik var ve beceriler geliştirilmezse eşitsizlik artacak. Bu sorunun çaresi eğitim. Çevrimiçi öğretimle yerinizden ayrılmadan iyi bir eğitim alabilirsiniz” dedi.

Türkiye’de üç eğitim kurumu ile işbirlikleri bulunduğunu, daha çok Türk üniversitesinin platforma içerik üretebileceğini belirten Maggioncalda, Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 90’ının hiçbir ücret ödemeden dersleri izlediğini anlattı.

Coursera başkanı, “platformun gelecekte üniversitelerin yerini alıp almayacağı” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Biz üniversiteler için tehdit değiliz, onların yerini almamız mümkün değil. Üniversiteler çok uzun süre yerlerinde kalacak ve biz de onlarla işbirliği yapmaya devam edeceğiz. İşverenler asıl olarak üniversite diploması görmek istiyor.”

İÇERİKLER ÜNİVERSİTEDEN

Maggioncalda, “Coursera’nın diğer platformlardan farkı nedir?” sorusunu da “İçerikler genellikle üniversitelerden geliyor. Daha uzun kariyer içerikli bir süreç, dört yıllık bir üniversite derecesine de dönüşebilir. En çok hangi işlere talep var? İşyerleri o işler için hangi becerileri istiyor? bunlar önemli” diye yanıtladı.

Eğitim ve kariyer ilişkisi üzerine yapılan bir araştırmayla ilgili de bilgi veren Maggioncalda şunları söyledi:

“Türk işverenleri profesyonel sertifikalı adayları işe almayı

tercih ediyor. ‘Profesyonel sertifikaya sahip olmak bir adayın işe alınma kararını güçlendirir’ ifadesine katılan işveren ortalaması araştırmada yer alan tüm ülkeler arasında yüzde 92. Türk işverenlerin ise yüzde 96’sı bu ifadeye katıldığını belirtmiş.”

6 BİN DERS VAR

Tüm dünyada 107 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan platformda 6 binden fazla ders var. Pek çok üniversite ile işbirliği yapan

Coursera; onlar aracılığıyla kurslar, sertifikalar ve diploma programları sunuyor.

Türkiye, yaklaşık 1 milyon kayıtlı kullanıcısı ile Ortadoğu ve

Afrika ülkeleri arasında ikinci sırada yer alıyor.

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