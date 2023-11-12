Eğitimci Mustafa Gazalcı, Atatürk'ün eğitim anlayışını anlattı: Laik, bilimsel, parasız

Yayınlanma: 12.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.11.2023 - 03:00

“Mustafa Kemal’in eğitim anlayışı, Öğretim Birliği’ne dayanan ulusal, laik, bilimsel, parasız, işe yarayan bir eğitim anlayışıdır” diyen Gazalcı, “Mustafa Kemal’e göre eğitim, her şeyden önce ulusal ve bilimsel, toplumun ve çağın gerçeklerine uygun olmalıdır. İnsan için bir süs değil, yaşamda uygulanabilir olmalıdır” dedi.

“Cumhuriyet; sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister” sözünü anımsattığı Atatürk’ün, yeni kuşakların “tepeden tırnağa özgür” yetiştirilmesini istediğini vurgulayan Gazalcı, “İlk eğitim kongresinde kadınla, erkeğin bir arada oturmasını isteyerek ileride uygulanacak karma eğitimi işaret eder. Öğretmene büyük bir değer verir. Özgür kuşakların ancak öğretmenler eliyle yetişeceğini söyler. En önemlisi de eğitimin dinsel etkilerden uzak ‘öğretim birliği’ içinde olmasını ister. Onun için her Türk çocuğunun bir, yani bilimsel eğitilmesini ister. O yüzden bugün anayasal bir zorunluluk olmasına karşın uygulanmayan devrim yasalarından Öğretim Birliği’ni yasalaştırır” ifadelerini kullandı.