Eğitimciler değerlendirdi: Gericilik dozunu artırdı

Yayınlanma: 16.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.06.2023 - 03:00

2022-2023 öğretim yılı bugün sona eriyor. Yaklaşık 19 milyon öğrenci karne alarak yaz tatiline başlayacak. Eğitim sendikaları tarafından hazırlanan öğretim yılı değerlendirme raporlarında, eğitimde ticarileşme ve dinselleştirme uygulamalarının hız kesmeden devam ettiğine dikkat çekilerek “Vakıf ve derneklerle işbirliği halinde hayata geçirilen ‘dini eğitim’ merkezli uygulamalar öğrencileri doğrudan etkilemiştir” denildi.

(Kadem Özbay)

"BU KUŞATMAYA 'DUR' DEMELİYİZ"

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, “Daha kötü ne olabilir ki sorusuna her yeni öğretim döneminde ‘Bu kadar da olmaz’ dedirten iktidar, bu öğretim yılında da bu geleneğini bozmamış, eğitimde geçen yılları dahi mumla aratan bir dönem yaşatmıştır. Sonuna geldiğimiz bu eğitim döneminde gericileştirme ve niteliksizleştirme politikaları dozunu artırmış, bu kuşatmaya bir de ekonomik krizin eğitime yansıması eklenmiştir” dedi.

Bu kuşatmaya “Dur” demek için harekete geçtiklerini vurgulayan Özbay, şöyle devam etti:

“Eğitim sistemimizin üzerine çöken gerici karanlığa dikkat çekmek için, çocuklarımızın eşit ve nitelikli eğitim hakkının gasp edilmesine karşı durmak için, dernek maskesi takmış tarikatların sistematik olarak eğitime dahil edilme girişimlerine boyun eğmeyeceğimizi göstermek için ‘Uyarıyoruz’ sloganıyla eylemliliğimizi başlattık.”

"KARMA EĞİTİM KARŞITLIĞI"

Eğitim Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul ise “Siyasi iktidar ve MEB’in eğitim kurumlarında laik-bilimsel eğitim anlayışını dışlayarak hayata geçirdiği uygulamalar eğitimin niteliğinde yaşanan gerilemenin öncelikli nedeni olmayı sürdürmektedir” dedi.

Eğitim sisteminin toplumsal cinsiyet eşitliğinden uzakta olduğuna dikkat çeken Prof. Kurul, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz dönemde cinsiyetçilik özellikle karma eğitim karşıtı söylemlerin ve uygulamaların devam ettiği görülmüştür. Karma eğitimi hedef alan uygu lamalar okul yönetimleri eliyle hayata geçirilirken il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sendikamızın ve kamuoyunun tepki göstermesiyle ülke gündemine girmiştir.”