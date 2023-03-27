Eğitimciler MEB'in kararına tepkili: Yeterli öğretmen yok

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 04:00

Eğitim-İş Kahramanmaraş ve Hatay şube başkanları ise kentlerde yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığına ve barınma sorununun devam ettiğine dikkat çekti. Özbay, “O bölgede sağlıklı bir eğitim ortamı sağlanmış değil. MEB sadece ‘Bakın okulları açtık, hayatı normale çevirdik’ demek için okulları açıyor. Aslında ‘mış gibi yapıyorlar’. Hâlâ çadırı olmayanlar, temiz suya ve sağlık hizmetlerine ulaşamayanlar, elektrik sıkıntısı yaşayanlar var” ifadelerini kullandı.

(Kadem Özbay)



‘AĞIR TRAVMADALAR’

Bölgede ağır travma yaşayan öğretmenlerin olduğunu vurgulayan Özbay, “Bunların büyük bir çoğunluğu bölge dışına gitti. En azından bu dönem mazeretleri dikkate alıp eğitimin gönülülük esaslı, rehberlik hizmetleri yapacak; çocukların beden, sanat, sosyal, duygusal ve psikolojik yönlerini geliştirecek çalışmalar yapılmalı. Buradaki çalışmalar yetersiz” dedi.

Eğitim-Sen Başkanı Nejla Kurul ise “MEB, evsiz kalan öğretmenlerin ve öğrencilerin yaşam ve eğitim hakkı sorununun çözümüne ilişkin ortaya somut bir planlama koyamamıştır” değerlendirmesinde bulundu.

(Nejla Kurul)



‘TARİKATLARA KALDILAR’

Bölgedeki barınma sorununa dikkat çeken Eğitim-İş Kahramanmaraş Şube Başkanı Fuat Kuyucu, “Öğretmenlerin geri dönüp eğitime devam etmeleri psikolojik açıdan mümkün değil. 4-6 yaş arası çocuklara tarikatlar tarafından eğitim verdirtildi. Devlet kendi yapması gerekeni tarikatlar aracılığıyla yaparak bunların yükselmesine zemin hazılıyor” uyarısında bulundu.

‘100 BİN ATAMA YAPILMALI’

Eğitim-İş 1 No’lu Hatay Şube Başkanı Mustafa Günal ise “Yayladağı’ndaki 30 bin nüfus 200 bine yükseldi. Öğrenci nüfusu artacak. Eylül ayı için en az 100 bin atama yapılmalı” dedi.