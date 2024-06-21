Eğitimciler tepkili: Öğretmenlerin emeği değersizleştiriliyor

Yayınlanma: 21.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.06.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi’nde ders vereceklerin ders ücreti katsayısını 400 olarak açıkladı. Öğretmenlerin aldığı ek ders ücreti katsayısı ise 140. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan eğitimci Özgür Bozdoğan, “Milli Eğitim Akademisi’nde ders verecek kişilerin alacağı ücret, kendileriyle aynı işi yapan öğretmenlerin aldığı ek ders ücretinin neredeyse 3 katı. Bu durum öğretmenlerin emeğini değersizleştiriyor. Akademide görevli öğretmenin normal öğretmenden nasıl bir farkı olacak? Bu, eşitsizlik” diye konuştu. Milli Eğitim Akademisi’nin eğitim fakültelerini anlamsızlaştırdığını ifade eden Bozdoğan, “İktidar, siyaseten kendisine yakın olmayan kişilerin burada görev almasına engel olacaktır. Kendi kadrosunu orada görevlendirecektir. Buralar akademi vasfı da taşımıyor. Öğretmenlerin elendiği ve maarif modeliyle belirlenen öğrenci profilini yetiştirecek şekle sokulmaya çalışıldığı kurumlar olacak” dedi.