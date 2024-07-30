Eğitimcilerden MEB’e siyah çelenk

Yayınlanma: 30.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.07.2024 - 04:00

Eğitim-İş dün Türkiye’de tüm il milli eğitim müdürlüklerinin, Ankara’da ise MEB’in önünde bir araya geldi. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nu (ÖMK) ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adı verilen yeni müfredatı eleştirdi.

Eğitimdeki enkazın sorumlusu olarak AKP iktidarına işaret eden Özbay, ÖMK’nin Saray’da ve bakanlık koridorlarında hazırlanıp milletvekillerinin ellerine tutuşturulduğunu söyledi. Özbay, “Eğitimde mutlu emekçi bırakmadılar. Sorgulayan değil şükür eden çoçuklar istiyorlar. Çocukların nitelikli eğitim, yemek ve su hakkını elinden aldınız” ifadelerini kullandı.

SENDİKALARA SUÇLAMA

Bazı sendikaların koltukları için mücadele ettiğini kaydeden Özbay, “eğitim emekçilerine sarı sendikalardan istifa etme ve Eğitim-İş’te birleşme” çağrısı yaptı.

CHP Milli Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ise yeni bir yasa teklifi için önlerinde fırsat penceresi olduğunu söyledi. Özçağdaş, “Sayın bakana (Yusuf Tekin) bilimsel itirazlarda bulunduk. Cevabı siyasi aldık. İktidarı uyarıyoruz. Öğretmenin gerçek sorunlarını ele alan bir iş yapalım” diye konuştu. Özçağdaş, gelecek hafta eğitim sendikalarıyla sorunları görüşmeye devam edeceklerini de aktardı.

