Eğitimcilere etkinliklerin sosyal medyada paylaşmamaları yönünde uyarı yapıldı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.10.2024 - 04:00

Eğitimcilerın ve muhalefetin yoğun tepki gösterdiği, iktidarın okullara din görevlilerinin girmesi için başlattığı ÇEDES projesi kapsamında öğrenciler cami temizlemeye götürüldü, sınıfta maket mezar kurup ağıt yakıldı ve şeytan taşlama gibi etkinlikler düzenlendi. Laiklik karşıtı uygulamalar sonucunda yetkililer ÇEDES projesinde bazı düzeltmeler yaptı. Cumhuriyet’in ulaştığı ayrıntılara göre bu kapsamda eğitimcilere etkinlikleri sosyal medyada paylaşmamaları yönünde uyarı yapıldı. ÇEDES isminin artık daha az kullanılacağı ve faaliyetlerin “Değerler Kulübü” adıyla yürütüleceği öğrenildi. “Manevi danışmanların” okullarda şahsen bulunmayacağı ifade edilirken ÇEDES’in artık yürütme görevinin tamamen milli eğitim müdürlüklerince yapılacağı ve eğitimi verilecek etkinliklerin listesi dışında başka bir faaliyetin yapılmayacağı ifade edildi.

TÜGVA İLE İŞBİRLİĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında ortaokullarda eğitim gören öğrencilere, sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel, sportif ve teknolojik etkinlikler yapılacağı, yarışma ve kurslar düzenleceği belirtildi. Bu kapsamda ortaokullarda “Değerler Eğitim Kulübü”, liselerde ise “Kültür ve Medeniyet Kulübü” kurulması istendi. Kulüp danışman öğretmenlerinin TÜGVA temsilcileri ile işbirşiği içerisinde olacağı da ifade edildi.