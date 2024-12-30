Eğitimde 2024: Kayıp bir yıl

Yayınlanma: 30.12.2024 - 14:20

Güncelleme: 30.12.2024 - 14:30

Eğitim alanında 2024 yılı çalkantılı geçti. Eğitimcilerin karşı çıktığı Öğretmenlik Meslek Kanunu(ÖMK), yeni müfredat, atanmayan öğretmenler, yemek verilmeyen öğrenciler, temizlenmeyen okullar, MESEM ve ÇEDES gibi öğrencileri tehlikeye atan uygulamalar, Bakan Tekin’in laiklik tanımlamaları, mülakatlar ve birçok sorun eğitimin gündeminde yer aldı. Eğitimci Maksut Balmuk 2024 yılının eğitim gündemini Cumhuriyet’e değerlendirdi. 2024 yılının eğitim açısından kayıp bir yıl olduğunu söyleyen Balmuk, “Bakan değişimi önemli olmadı. Hatta ‘gelen gideni arattı,’ Önemli olan anlayış değişikliği” yorumunda bulundu.

ÇAĞDIŞI PROJE: ÇEDES

2024 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) gündemindeki en temel konunun ÇEDES olduğunu ifade eden Balmuk, “ÇEDES’in dini eğitim olmadığını, zorunlu olmadığını ve tamamen gönüllülük esaslı olduğunu ifade eden bakanlık yetkililerini yalanlayan bir kararla karşılaşıldı. ÇEDES’e karşı çıkan bir öğretmene, müfettişler tarafından dini eğitimi engellemekten ceza verildi. Böylece, ÇEDES’in dini eğitim olduğu tescillenmiş oldu.

Yine ÇEDES kapsamında yapılan protokollerle, örneğin İzmir’de imamların okullara tahsis edilerek okullara girmeleri ve okullarda eğitim vermeleri yönünde adımlar atıldı. 2024’te de ÇEDES gündemden hiç düşmedi. Diyanet İşleri Başkanlığı da, eğitimde yine aktif bir rol oynadı. 4-6 yaş çocukların dışında da, özellikle ÇEDES üzerinden, okullara tahakküm ederek adeta paralel bir eğitim bakanlığı gibi hareket etti” dedi.

TEKİN VE SİYASET

Bakan Tekin’in siyasete çok girmesini eleştiren Balmuk, “Adında “Milli” ifadesi bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’nın başındaki bakanın siyasetin içine bu kadar girmemesi gerektiği sıkça vurgulanmasına rağmen, siyasetteki dozunu artırdı. Hatta 31 Mart seçimlerinden sonra yerel seçim sonuçlarından İsrail’in memnun olduğunu iddia etti. Tekin, laiklik tartışmasını yeniden açarak siyasi arenada gündem oldu” diye konuştu.

OKUL TEMİZLİĞİ VE KREŞLER

Balmuk temizlik ve kreş sorunlarına ilişkin, “Okullar temizlenemediği için belediyeler temizlik yapmak üzere okullara geldi. Ancak belediyeler okullardan kovuldu.Geçmiş yıllarda kreş yapmayan tarikat ve cemaat yapılarını destekleyen belediyelerin kreşleri özellikle ABB ve İBB noktasında gündeme oldu” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENE 'SOPA': ÖMK

Balmuk Meclis'ten geçen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun (ÖMK) öğretmene hak sağlamaktan çok, öğretmenlere “sopa gösteren” ceza veren nitelikteki maddeler içerdiğini" söyledi.

MÜLAKAT

Cumhurbaşkanının 2023 seçimleri öncesi verdiği 'mülakatı kaldırma' sözünü anımsatan Balmuk, “Öğretmen atamalarında yüzde 50 KPSS, yüzde 50 sözlü mülakat uygulaması getirildi. Mevzuata giren bu uygulamayla yapılan ilk atamalarda binlerce öğretmen mağdur oldu. Öğretmen atamalarında mülakat yapıldığı halde, atamalar bir türlü gerçekleştirilemiyordu.

Bakanlığa sorulduğunda, sendikaların yönetmeliklere dava açtıkları ve Danıştay kararını bekledikleri belirtildi. Bugüne kadar birçok kez Danıştay kararlarına uyulmazken, bu kez olmayan bir Danıştay kararını beklemek gerekçe gösterildi. Sonuç olarak, öğretmen atamaları sorunlu da olsa aylar sonra yapılabildi” dedi.

ÜCRET ÖDENMEDİ

Balmuk son olarak ücretli öğretmenlerin maaşlarının ödenmemesine ilişkin konuştu. “Bir ilk yaşandı. Ücretli öğretmenler asgari ücret altında çalıştıklarını haykırırken ücretli öğretmenlerin ücretleri öden(e)medi” ifadelerini kullandı.