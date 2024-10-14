ÖMK’nin Meclis’ten geçmesine tepkiler artıyor, sorunlar çözülmüyor

Yayınlanma: 14.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.10.2024 - 04:00

Bu çerçevede, yasanın eksikliklerini eğitimci Maksut Balmuk ile konuştuk. Balmuk, “ÖMK’de öğretmen yoktur. Bakan beyin her ay toplantı yaptığı öğretmenler odasında konuşulan sorunlar da yoktur. Düzenlenmesi adeta zorunlu olan konular ve bunlara ilaveten idareyi siyaseten ve yönetimsel olarak rahatlatacak konular vardır. Bu konular öğretmenlerin üzerinde sopa olarak duracaktır” dedi.

‘KIDEME GÖRE ARTIŞ’

Balmuk şunları söyledi: “Öğretmenler kıdemlerine göre maaş artışını talep ediyor. Bunun için de unvana ihtiyaç yoktur. Üstelik maaşlardaki bu artışın emekliliğe hiçbir katkısı da yok. Çalışırken ek ders, başöğretmenlik dahil 55-60 bin TL’ye kadar geliri olabilen bir öğretmen, emekli olduğunda 27 bin TL civarında, yoksulluk sınırı altında bir gelir ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu hak kaybı da öğretmenlikle ilgili meslek kanununda düzenlenmeliydi.”

‘LİYAKAT YOK’

Öğretmenlerin merkezi sınav görevlerinin isteğe bağlı iken bu yasa ile adeta zorunlu hale getirilmekte olduğunu ifade eden Balmuk, “Bu kanunda yöneticiliğe teşvik ya da yöneticiliği objektif hale getirecek, liyakati esas alacak bir düzenleme de yok. Branş öğretmenlerinin 15 olan maaş karşılığı okulöncesi/sınıf öğretmenlerinde 18 saat olduğu ve yıllardır bu sorun dile getirildiği halde bir düzenleme yapılmadı” değerlendirmelerinde bulundu.

‘KANUNDAN UZAK’

Yasada öğretmene kira yardımı, yemek yardımı gibi hiçbir konuda desteğin bulunmadığına dikkat çeken Bulmuk, “Bu ve benzeri bir çok sorunla yıllardır ve her gün karşı kaşıya kalan öğretmenlerin adını taşıyan Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nda maalesef sorunları çözmeye yönelik maddeler bulunmamaktadır. Bir meslek kanunundan, ilgili meslek ile ilgili muğlak konuların çözülmesi, tüm hak ve sorumlukların düzenlenmesi beklenir. ÖMK bu özelliğe sahip bir kanun olmadığından bir meslek kanunu olmaktan uzaktır.”

‘DİPLOMA YOK SAYILDI’

Eğitimci Maksut Balmuk, “Üniversite diploması adeta yok sayılıyor. Yasa ile mülakat kaldırılıyor fakat akademi eğitimi geliyor. Akademiye gidecek aday öğretmene verilecek ücretle bırakın barınmayı yemek masrafını karşılamak dahi mümkün değildir. Üstelik devlet adeta sigortasız işçi çalıştıracaktır” diye konuştu.

