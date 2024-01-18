Eğitimde gerici protokol bitmiyor: Boş derse bile gericiler girecek!

Yayınlanma: 18.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 18.01.2024 - 03:00

AKP iktidarı döneminde eğitimde tarikat ve cemaatlerin kuşatması hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gerici faaliyetleriyle dikkat çeken birçok vakıfla art arda protokol imzalıyor. Bunun son örneği de Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yaşandı. Müdürlük, gerici faaliyetleriyle dikkat çeken Muavenet İlim ve Kültür Vakfı ile “Değerler Eğitimi ve Toplumsal Duyarlılık Eğitim İş Birliği” kapsamında bir protokol imzaladı. Söz konusu vakfın kurucu mütevelli heyeti üyeleri arasında, Mustafa Kemal Atatürk’e “deccal” diyen Said Nursi’nin öğrencilerinden olduğu ifade ediliyor.

59 OKULA GİRECEKLER!

Vakıf, 3 yıl boyunca geçerliliği olduğu ifade edilen bu protokol kapsamında yılın 10 ayında Esenyurt’taki 59 ilkokul, ortaokul ve liseye gidecek. Protokolde, dikkat çeken birçok madde bulunuyor. Sınıflarda derse giren öğretmenlerin raporlu ya da izinli olduğu gün ve saatlerde boş geçecek derslere vakıf öğreticilerinin gireceği ve ‘değerler eğitimi’ kapsamında sınıflarda seminer düzenleyeceği ifade edildi. Protokolün seminer konuları ve aylık çizelge kısmında yer alan bilgiye göre vakıf ‘öğreticileri’ okullarda dua ve ibadet, peygamberlerin mucizeleri, ahiret inancı, sabır ve sadakat, erdemli olmak, ibadetin kazançları, temizlik ve iman gibi başlıklarla öğrencilere seminer verecek.

‘ÖĞRETMENLERİN VERİMLİLİĞİNE KATKI...’

Ayrıca protokolde vakfın sorumluluğuna dair birçok maddeye de yer verildi. Okullarda, sınıflarda ve konferans salonlarında seminer ve söyleşinin düzenleneceğine dikkat çekilen protokolde, “Ana gayeye hizmet etme amacıyla haftalık, aylık düzenli okullardaki rehber veya ilgili sorumlu öğretmenlerin de dahil edildiği eğitim seminerleri, toplantılar söyleşiler tertip eder. Eğiticinin belirlenmesi ve konu dahilinde seminer sunumunun en güzel şekilde yapılmasını organize eder ve öğretmenlerin de verimliliğine katkı sağlar” ifadeleri yer aldı.