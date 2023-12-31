Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, o sözlerini 'yuttu': Herhangi bir cemaatle protokol imzalamamız söz konusu değil

Yayınlanma: 31.12.2023 - 14:54

Güncelleme: 31.12.2023 - 14:54

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada tarikat ve cemaatleri "sivil toplum kuruluşu" olarak nitelendirip Bakanlığın bu yapılarla protokol yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söylemişti.

Bakan Tekin, büyük tepki çeken bu konuşmasının ardından yeni bir açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın protokol yapabilmesi için karşısında "gerçek" kişilerin olması gerektiğini söyleyen Tekin, "Herhangi bir cemaatle protokol imzalamamız söz konusu değil" iddiasında bulundu.

Partisine yakın Haber 7'ye açıklamalarda bulunan Tekin'in, konuya ilişkin sözleri şöyle:

"DEM Parti Sözcüsü söz aldı ve Güneydoğu'da çocukların okullaşma oranlarından bahsetti. Ben de ona PKK'nın eğitimi aksatacak saldırılarından bahsettim. Okullarımızı kullanılamaz hale getirdiler. 'Çocuklar okula gitmesin dağa gitsin' mantığıdır bu. İYİ Parti Sözcüsü de bunu görmezden geliyor, Türk milliyetçiliğiyle ilgili ders veriyor orda. Sonra CHP andımız ile ilgili eleştiri yapıyor. HDP ile ittifak yapıyorsunuz sonra andımızın kaldırılmasıyla ilgili eleştiri yapıyorsunuz. Bir kere hukuk devletinde yaşıyoruz, biz MEB olarak kiminle protokol yapabiliriz. Benim protokol yapabilmem için karşımda gerçek biri olmalı. Herhangi bir cemaatle protokol imzalamamız söz konusu değil."

Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada tarikatlarla yapılan protokolleri savunan Tekin, "sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor" ifadelerini kullanmıştı.

