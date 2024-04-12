Eğitimde yapay zeka uygulamalarına ilişkin uluslararası forum düzenlenecek

Yayınlanma: 12.04.2024 - 14:37

Güncelleme: 12.04.2024 - 14:37

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, eğitimde yapay zekanın kullanımına yönelik süreçleri değerlendirmek ve ulusal düzeyde yürütülecek çalışmaları belirlemek amacıyla 'Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Uluslararası Forumu' düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) ve Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation iş birliğiyle 22-23 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek foruma akademisyenler, girişimciler, politika yapıcılar, öğretmenler ve sektör temsilcileri ile diğer paydaşlar katılacak. YEĞİTEK ve Cube Incubation, söz konusu forumla eğitimde yapay zeka uygulamaları konusunda kamu ve özel sektör paydaşlarının iş birliğini artırmayı hedefliyor. Forum ile bu alandaki girişimcileri destekleyecek teşvik mekanizmalarının oluşturulması da amaçlanıyor. Etkinlikte, genç girişimcilere yönelik yüz yüze ve çevrim içi girişimcilik ve teknoloji yönetimi eğitimleri de planlanıyor.

SORUN ALANLARI BELİRLENECEK

Forumda girişimciler, akademisyenler, politika yapıcılar ve öğretmenlerin eğitimde yapay zeka uygulamaları konusunda sorun alanlarını belirlemeleri öngörülüyor. Girişimciler ve paydaşlar bu sorun alanlarına, farklı bakış açılarıyla çözüm önerileri sunacak. Eğitimde yapay zeka teknolojisinin kullanımına yönelik süreçlerin değerlendirileceği forumda, ulusal düzeyde yürütülmesi gereken çalışmalar belirlenecek. Ayrıca paydaşlarla beraber eğitimde yapay zekanın rolü tartışılacak.