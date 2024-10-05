Eğitimdeki plansızlık ve öngörüsüzlük yüzünden aksaklıklar artıyor

Yayınlanma: 05.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.10.2024 - 04:00

MEB’in eğitimdeki plansızlığı, Siirt’in Pervari ilçesinde bulunan Yapraktepe ilk ve ortaokullarında öğretmensizlikten dolayı eğitim öğretimin başlamaması ile bir kez daha somut bir şekilde gözler önüne serildi. Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Şehit Volkan Gürbüzer Anadolu Lisesi’nde de tam tersi bir durum ortaya çıktı. Kontenjanlar açık olduğu halde, ulaşımın güç olması nedeniyle veliler ve öğrenciler tarafından okulun tercih edilme oranının düşük olduğu gözlemlendi. Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Sekreteri Sibel Gökçe Evci konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

‘KAYIT BEKLİYORLAR’

“Merkezde kalabalık sınıflar varken, çocukların kolayca ulaşım sağlayabileceği ve ihtiyaç dahilinde yapılması gerekirken tamamen bir öngörüsüzlükle açılmış. Haliyle de bu okullar öğrenciler ve veliler tarafından tercih edilmiyor. Siirt’in Pervari ilçesinde bulunan Yapraktepe Köyü’ndeki ilkokul ve ortaokul da öğretmen olmamasından dolayı açılamıyor.” Bölgede yaklaşık 900 öğrencinin kayıt için beklediğini aktaran Evci, “Siirt Yapraktepe’deki okullar ve Mamakta’ki Şehit Volkan Gürbüzer Anadolu Lisesi’nin durumu da aynı. Birinde okul var, öğrenci var, öğretmen yok. Diğerinde okul var, öğretmen var, öğrenci yok. Yani eğitim öğretim planlaması yapılırken pek çok durum gözetilerek hareket edilmesi gerekiyor. Ancak her iki durum da gösteriyor ki, okullara ilişkin planlamalar rastgele bir anlayışla yapılıyor” dedi.