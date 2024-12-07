Eğitimdeki sorunlar İzmir’de masaya yatırıldı
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Eğitim-İş ÇYDD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Tamtürk’ün moderatörlüğünde Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlke Evin Gencel’in katılımıyla “Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Eğitim: Sorunlar ve Çözümler” başlıklı panel düzenlendi.
Eğitim sistemindeki sorunlar hızla artarken çözüm önerileri İzmir’de masaya yatırıldı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bayraklı Şubesi ile Eğitim-İş İzmir 1 ve 4 No’lu şubelerin işbirliği ÇYDD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Tamtürk’ün moderatörlüğünde Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlke Evin Gencel’in katılımıyla “Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Eğitim: Sorunlar ve Çözümler” başlıklı panel düzenlendi.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş, laik ve bilimsel eğitim anlayışı ışığında şekillendirdiği eğitim ve kültür devriminin önemine vurgu yapılan panelde cumhuriyetin ikinci yüzyılında eğitimde yaşanan sorunlar ve çözüm yolları tartışıldı. Öğretmen Meslek Kanunu’nun getirdiği düzenlemelerin öğretmenlerin hakları üzerindeki etkilerini anlatan Kadem Özbay, laik, bilimsel eğitime dönüşün gerekliliğini vurguladı.
Prof. Dr. İlke Evin Gencel ise dijital çağda eğitimde yenilikçi yaklaşımların önemi, deneyimsel öğrenme modelleri ve öğrenci merkezli sistemlerin geliştirilmesi üzerine görüşlerini paylaştı.
MÜCADELE ÇAĞRISI
Panele katılan öğretmenler, akademisyenler, veliler ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, eğitimde Atatürk’ün devrimlerine sahip çıkılması gerektiğinin altını çizerek Cumhuriyetin ikinci yüzyılında daha güçlü bir eğitim sistemi için birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.
Etkinlik sonunda tüm konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi.
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