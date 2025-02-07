EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamuya engelli memur ataması ne zaman yapılacak? EKPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

Yayınlanma: 07.02.2025 - 16:52

Güncelleme: 07.02.2025 - 16:52

16 Ocak'ta ÖSYM tarafından başlatılan tercih işlemleri 27 Ocak'ta son bulmuş ve EKPSS'ye giren adaylar merakla tercih sonuçlarını beklemeye başladı. Başvurularını tamamlayan adaylar, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamuya engelli memur ataması ne zaman yapılacak? İşte, ayrıntılar...

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2025 EKPSS sonuçları hakkında henüz kesin olarak bir tarih vermedi. Ancak, geride kalan senelerde açıklama yapılan tarihlere bakıldığında birkaç hafta içinde açıklandığı görüldü. EKPSS 2025'in de Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

KAMUYA ENGELLİ MEMUR ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, 2025 EKPSS tercih sonuçlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. EKPSS sonuçlarına ve kuraya dayalı olarak gerçekleştirilecek yerleştirme işlemleriyle ilgili detaylar, başvuruların tamamlanmasının ardından en kısa sürede duyurulacak.

EKPSS TERCİH SONUÇLARINA NASIL ÖĞRENİLİR?

EKPSS tercihi yapan adaylar, tercih sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecekler.