Yayınlanma: 07.02.2025 - 14:15

Güncelleme: 07.02.2025 - 14:15

İŞKUR Gençlik Programı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversite öğrencilerine ayda 5 gün katılana 5 bin 415 lira, 14 gün katılana 15 bin 162 lira destek verilecek. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman? İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları neler? İŞKUR Gençlik Programı ödemeleri ne kadar? İşte, ayrıntılar...

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İŞKUR Gençlik Programı başvurularının 10-14 Şubat tarihleri arasında başlaması bekleniyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Programa katılan gençlere günlük 1083 TL ödeme yapılacağını ifade eden Işıkhan, öğrencilerin programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 TL, 14 gün çalışmaları halinde ise yaklaşık 15 bin 162 TL gelir desteği sağlanacağını duyurdu.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

g) Hane gelir şartını sağlamak,

ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,

h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak)