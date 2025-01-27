EKPSS tercihleri son gün ne zaman? EKPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 EKPSS tercih kılavuzu ile bu yıl engelli bireyler için yerleştirme yapılacak kadrolar, bu kadrolar için aranan nitelikler ve kontenjanlar belli olmuştu. Peki, EKPSS tercihleri son gün ne zaman? EKPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

EKPSS tercihleri son gün ne zaman? EKPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2025 - 10:16

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) katılan adayların tercih sürecinde sona gelindi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre 2025 EKPSS tercihleri bugün sona erecek. Peki, EKPSS tercihleri son gün ne zaman? EKPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

2025 EKPSS TERCİHLERİ SONA ERİYOR!

2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Böylece 2025 EKPSS tercih tarihleri belli oldu.

Kılavuza göre 2025 EKPSS tercihleri, bugün sona erecek. Adaylar, tercih işlemlerini 27 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.

2025 EKPSS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, aşağıda yer alan 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.

Adayların tercih işlemleri için Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.


Etiketler: #EKPSS #tercih kılavuzu

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