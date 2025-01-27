Yayınlanma: 27.01.2025 - 09:23

Güncelleme: 27.01.2025 - 09:23

ABD'de başkanlık görevini devralan Trump'ın ardından beklenen tarifelerin uygulanmamasının ardından piyasa pozitif bir etkiyle öne çıkmıştı. Bu gelişmelerin ardından FED ve ECB'nin faiz kararları merak ediliyor. Peki, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? ECB faiz beklentileri ne yönde?

AVRUPA MERKEZ BANKASI (ECB) FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 30 Ocak 2025 tarihinde yılın ilk para politikası toplantısını gerçekleştirecek.

ECB FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Uzmanlar, ECB'nin mevduat faiz oranını 25 baz puan indirerek %3,00 seviyesinden %2,75 seviyesine düşüreceğini tahmin ediyor. Bu, Avrupa borsalarında olumlu bir hava estirirken, Euro'nun dolar karşısında hafif değer kaybı yaşamasına neden olabilir.