Emekçiye aylık 6 bin 800 lira

Yayınlanma: 11.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.09.2024 - 04:00

Okullarda işgücü uyum programı kapsamında işçiler ilk dört haftadan sonra haftada üç gün çalışacak ve bu emekçilere cep harçlığı gibi nitelendirilebilecek asgari ücretin günlük tutarının daha altında 566.73 lira ödenecek. İşçiler aylık ise 6 bin 800 lira kazanacak.

‘BU PARAYA KİM GELİR?’

Cumhuriyet’e konuşan Hürriyetçi Eğitim Sendikası Bursa 2 No’lu Şube Başkanı Selahattin Gürses, “Bu insanlar gerçekten ihtiyacı olduğu için çalışıyor. Yoksa çalışır mı? Bu paralara kim gelir Allah aşkına? İnsanlar 566 liraya nasıl çalışacak?” dedi.

İşçilere programa katıldıkları için yüzde 5.5 sosyal güvenlik primi ödeneceğini ancak bunun emekliliğe sayılmayacağını belirten Gürses, “Ben aynı zamanda okul müdürüyüm. Görevli olduğum okulda 40’a yakın tuvalet var. Bir personel var. O temizliyor ama yeterli hijyen sağlanamıyor. Geçen yıl alınan personelin iki katını alıyorsunuz. Üç gün biri üç gün biri gelecek. Bu işi kim sahiplenecek?” diye konuştu.