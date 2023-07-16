Erdoğan imzaladı: Eğitime zam engeli

Yayınlanma: 16.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.07.2023 - 03:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Gerekirse kız okulları açarız” sözlerinin yankıları devam ederken iktidar şimdi de üniversite gençliğini hedef aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararla ikinci öğretim, açık öğretim ve dönem uzatan öğrencilerin ödemesi gereken katkı payı olan “üniversite harcı” yüzde 63.72 oranında zamlandı. Harçlara yapılan fahiş zamlar ise tepkiyle karşılandı.

CHP’li Lale Karabıyık, alınan zam kararını eleştirerek “Eğitim, devletin sorumluluğundadır ve ücretsiz olmalıdır. Yıllardır harç adı altında istenilen paranın alınmaması için çabalıyoruz. Herkese fırsat eşitliği verilmelidir. İktidar para toplama telaşı içerisinde. Ancak eğer istenilse devletin gücü her şeye yeter” dedi.

(Lale Karabıyık)



Eğitim-Sen Kurucu Başkanı eski CHP milletvekili Yıldırım Kaya, iktidarın zam kararını “Özürleri kabahatlerinden büyük” sözleriyle eleştirdi. Kaya şunları söyledi: “İktidarın isteği eğitimsiz insan. Birinci eğitim, ikinci eğitim ayrımı olamaz. Bu, öğrencilere bir külfettir. AKP’nin yaptığı eğitime kindarlıktır. Bunlar, öğrencileri eğitimden uzaklaştırmak için yapılmaktadır.”

(Yıldırım Kaya)



Kadın Dernekleri Federasyonu’ndan yapılan açıklamada da fahiş zam eleştirildi. Açıklamada, “İlköğretimde ayrımcılık ve yoksulluk kız çocuklarının eğitime erişmesinden vazgeçirilmesine neden olur. Harç kararı yanlıştır. Yoksulluk ve açlık sınırı rakamları ortadadır.Bu zamlar eğitime engel bir karar olmuştur” denildi.

ÜNIVERSİTELİLER TEPKİLİ



Zam, üniversite öğrencilerinin de tepkisini çekti. Öğrenciler, sosyal medyadan “Hani vergisiz telefon ve bilgisayar almamız sağlanacaktı? Onlar olmadı, bir de üstüne harç ödemek zorunda bırakılıyoruz”,“Devlet okuluna özel okul parası ödüyoruz”, “Eğitimi bile ticarethaneye çevirdiler” tepkisini gösterdi.