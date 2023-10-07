Esenyurt Üniversitesi, derslere katılma hakkı elde eden açık cezaevindeki öğrencilere izin vermedi

Yayınlanma: 07.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.10.2023 - 03:00

Esenyurt Üniversitesi, açık cezaevinde hükümlü olarak bulunan, değişik bölümlere kayıt yaptırarak derse katılma hakkı elde eden 5 öğrenciye izin vermedi. Avukat Doğukan Hikmet Kapucuoğlu, mahkumlara yönelik öğrenim hakkı engeline karşı savcılığı göreve çağırdı.

Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu, “kasten yaralamadan” hükümlü olan Esenyurt Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 1. sınıf öğrencisi Eren Karatepe’ye, derslere katılım için izin verdi ancak üniversite reddetti. Karatepe’nin başvurusunu değerlendiren Esenyurt Üniversitesi, cezaevine yazı gönderdi. “Öğrencinin hükümlülük hali nedeniyle özel güvenlik önlemleri gerekeceği, sınıfın düzenini ve diğer öğrencilerin derse odaklanmasını engelleyeceğinden derse katılımının uygun olmayacağı...” gerekçelerini ileri sürerek öğrencinin katılımını reddetti. Karatepe ile aynı durumda olan 4 hükümlü öğrenci daha olduğu bildirildi.

‘ÜCRET YATIRILDI AMA...’

Avukat Doğukan Hikmet Kapucuoğlu, mahkûmlara yönelik öğrenim hakkı engelinin sıkça yaşandığını belirterek, ancak üniversiteden redde yanıtı gelmesinin şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Karatepe’nin Esenyurt Üniversitesi’ne öğrenim ücretlerini de yatırdığını belirten Kapucuoğlu, “Eğitim hakkı anayasanın 42. maddesi gereğince devletin en önemli ödevidir. İş Kanunu’nun 30. maddesine göre işyerlerinde bile çalışan işçilerin yüzde 2’si eski hükümlü olmak zorundayken, Esenyurt Üniversitesi’nin bu tutumu kabul edilemez. Savcılığın, üniversitenin verdiği cevabın ardından soruşturma başlatması gerekirdi fakat yapmadı. Bizler ilerleyen günlerde diğer mahkumların da bu tarz olaylara maruz kalmaması için konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacağız. Bu konunun takipçisi olacağız” dedi.

Öğrenciye iznin İdare ve Gözlem Kurulu tarafından verildiğine işaret eden Kapucuoğlu, “Hükümlünün dışarı çıktığında herhangi bir sorun yaşamayacağı, dışarıya çıktığında adapte olmasında bir sakınca olmadığı kurul tarafından gözlemlenir. Böyle bir durum söz konusuyken üniversitenin aldığı tutum tamamen keyfiyete dayalıdır” diye konuştu.

Habere ilişkin görüştüğümüz Esenyurt Üniversitesi yetkilileri ise, “Konuyla ilgili olarak Yüksek öğretim kurumuna (YÖK) görüş sunulmuştur. Gelecek cevaba göre gerekli işlemler yapılacaktır” dedi.