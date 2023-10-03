Gazeteci Ayşenur Arslan'ın gözaltına alınmasına tepkiler: 'Yeri asla cezaevi değildir'

Yayınlanma: 03.10.2023 - 13:40

Güncelleme: 03.10.2023 - 14:39

Ankara Kızılay'daki bombalı terör saldırına ilişkin sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan ve Halk TV’nin programını kaldırdığı gazeteci Ayşenur Arslan, TEM ekiplerince Sarıyer'deki evinden gözaltına alındı.

ARSLAN NE DEMİŞTİ?

Ayşenur Arslan, Halk TV'deki programda Ankara'daki saldırıya ilişkin şüphelerini dile getirmiş, sözleri sosyal medyada gündem olmuş ve hedef gösterilmişti.

Arslan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Belki kendisini patlattı denilen kişi, terörist üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı durup dururken kendini patlatmış. Ama esas olarak bu benim aklıma takılan şeylerden biri iddia edemem elbette. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek neden o kadar kolaydır ki kilidiyle açacaksınız düz kontak çalıştıracaksınız bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken neden Kayseri'de birini öldürerek ben geliyorum bombalar sırtımızda tabanca belimizde mi, nedir yani?"

HALK TV PROGRAMI YAYINDAN KALDIRDI

Arslan'ın Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmeler sonrası, Halk TV söz konusu programı yayından kaldırma kararı almıştı.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Halk TV olarak ülkemize demokrasinin yerleşmesi için çok sesliliğe büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar birçok bedel ödeyerek, her türlü cezaya ve baskıya rağmen farklı sesleri ve muhalif duruşları ekranımızda yansıtmaktan geri adım atmadık, atmayacağız da. Halk TV ülkemizde demokrasinin gelişmesi için vazgeçilmez bir nefes borusudur. Bu konuda tek kırmızı çizgimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüdür.

Halk TV, güvenlik güçlerimizin bu kapsamda yürüttüğü terörle mücadelenin kayıtsız şartsız yanındadır. Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV’nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz."

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarfettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denilmişti.

RTÜK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da (RTÜK), Ayşenur Arslan'ın Ankara'daki canlı bomba saldırısının ardından kullandığı ifadeler nedeniyle Halk TV ve Arslan hakkında inceleme başlatmıştı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin incelemeyi gece yarısı sosyal medya hesabından duyurmuştu.

GÖZALTINA ALINDI

Son olarak soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Arslan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'deki evinde gözaltına alındı.

Arslan, ifadesi alınmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

SOSYAL MEDYADA ARSLAN'IN GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ

Gazeteci Ayşenur Arslan'ın gözaltına alınması sonrası birçok basın meslek örgütü, gazeteci ve çok sayıda isim sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yaşananlara tepki gösterdi. Bazı paylaşımlarda Arslan'ın programını yayından kaldırdığı için Halk TV yönetimi de eleştirildi.

İşte Arslan'ın gözaltına alınmasına yönelik tepkilerden bazıları...

RTÜK ve yargının gazeteciliği her gün boğduğu, nefes aldırmadığı bir iklimde Ayşenur Arslan'a sahip çıkmamak gazeteciliğe sahip çıkmamaktır!#AyşenurAslan pic.twitter.com/vzAsbh1mHV — DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) October 3, 2023

TGC: Ayşenur Arslan’ın özgür bırakılmasını talep ediyoruz

TGC Yönetim Kurulu Ayşenur Arslan’ın Halk TV’deki programının yayından kaldırılması ve gözaltına alınmasının ardından bir açıklama yaptı.https://t.co/h4regTvIcd pic.twitter.com/pgbstB4hCE — TGC (@TGCTr) October 3, 2023

Son dakika... Ayşenur Arslan gözaltına alındı!



Yeri yurdu belli, çağırılınca gidecek kişi, neden gözaltına alınır ki? https://t.co/FLm1RIcRkS — Emre Kongar (@emrkongar) October 3, 2023

NEREYE KADAR?..



Merdan’ı aldınız.

Barış’ı aldınız.

Şimdi de AYŞENUR…

Medyaya faşizmin sopasını sallamaktan yorulmadınız.



Hodri meydan!

Biz hiç yorulmayız.

Halka tercüman olan insanları, halkı susturmanız mümkün değil. Bunu aklınızdan çıkarmayın.#AyşenurArslanYalnızDeğildir pic.twitter.com/mH073WuEls — Zafer Arapkirli (@ZaferArapkirli) October 3, 2023

Cafer Mahiroğlu, RTÜK Başkanı E.Şahin'in hakaret dolu açıklamasına karşı Ayşenur Aslan'ı savunmak yerine programını sonlandırıp o anlayışa teslim olmuş. İkisi de yargısız infaz yapıyor. Gazetecinin ifade özgürlüğü iktidarın ve patronların insafına bırakılmayacak kadar değerlidir. https://t.co/GPWWwAqG78 — Faruk Bildirici (@farukbildirici) October 3, 2023

Gazeteci Ayşenur Arslan’ın, terör örgütü üyelerince Ankara’da gerçekleştirilen eyleme ilişkin açıklamaları tartışma yaratmıştır. Arslan, çok üzgün olduğunu, sözlerinin yanlış anlaşıldığını, teröre sonuna kadar karşı olduğunu açıklamıştır. — ÇGD (@cgdgenelmerkez) October 3, 2023

Önce "sözleri nedeniyle" işten atıp, sonra gözaltına alınışını haber yapıyorlar. Saçmalığın sıradanlaştığı bir dönem. https://t.co/u4TxoyUVMa — Serhat Uçak (@serhatucak) October 3, 2023

Az önce Ayşenur Arslan'ı aradım.



"Evde polisler var. Terörle mücadele polisleri"



İfadesi alınmak üzerine gözaltına alındı. Çok üzgünüm...



Ayşenur Abla hiç bir zaman terörün yanında yer almaz, ülkesine ve vatanına sevdalı bir gazetecidir. — Serhan Asker (@Serhan_Asker) October 3, 2023

Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi'nde terör saldırısına ilişkin soru işaretlerini ortaya koymak için öyle konuştuğunu herkes biliyor. Zaten programda terörü lanetlemiş ama o kısmı videolarına koymuyorlar. Bir algı yaratıp niyet okuyarak suçluyorlar. — Timur Soykan (@timursoykan) October 3, 2023

Ayşenur Arslan’ı biraz önce aradığım, açamadı, “Savcılığa gidiyorum” diye mesaj attı. Sonra öğrendim ki TEM polisleri eşliğindeymiş! Gazeteci sorgular, soru sorar, işidir bu ve #GazetecilikSuçDeğildir ?@AysenurArslantv?’nin yanındayız. pic.twitter.com/w9nOguDzeN — Banu Guven (@banuguven) October 3, 2023

İfade özgürlüğü; sadece olağan karşılanan, zararsız ya da önemsiz görülen bilgi ve düşüncelerin açıklanması açısından değil, ayrıca devlete ve toplumun belli bir kesimine aykırı gelen, onları rahatsız eden, rahatsızlık ve endişe verici düşüncelerin açıklanması açısından da… — nevsin mengu (@nevsinmengu) October 3, 2023

Hepimiz her gün ağzımızdan çıkacak bir sözün ya da atacağımız bir tweetin bağlamından koparılarak bir linç kampanyasının hedefi olabileceğimiz bilinciyle özünde ürkek bir otosansür geliştirmiş durumdayız maalesef ama bazı anlarda susulmaz. Biliyoruz ki Ayşenur Arslan içinde agism… — irfan değirmenci (@degirmencirfan) October 3, 2023

arslan'ın sözlerinde ne terör ne şiddet övgüsü vardı doğal olarak, propaganda anlamına gelebilecek bir şey de yoktu. sadece gazeteci kimliğiyle aklındaki soruları sormuştu. üç beş trolle kurban vermişler kendisini. https://t.co/IrSHufzB8K — fatih yaşlı (@fatih_yasli) October 3, 2023

Ayşenur Arslan yıllardır en zor zamanlarda hepimizin özgürlüğünü savunuyor.

Onun adı da yolu da terörle yanyana gelmez.

Birkaç saniyelik sözlerle linç edilmesinin nedeni belli:

Terör saldırısını iktidar kavgası için fırsata çevirenlerin açığa çıkan oyununun üstünü örtmek! https://t.co/JpP2cWiTra — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) October 3, 2023

Sorgulamak en temel gazetecilik faaliyetidir. @AysenurArslantv’ın sözlerinin bağlamından koparılarak, hedef haline getirilerek gözaltına alınması basın özgürlüğüne yönelik saldırıdır. Ayşenur Arslan’ın yanındayız. #GazetecilikSuçDeğildir pic.twitter.com/LqWsRzUO8l — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) October 3, 2023