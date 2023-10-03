Gazeteci Ayşenur Arslan'ın gözaltına alınmasına tepkiler: 'Yeri asla cezaevi değildir'

Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmeler sonrası, Halk TV'deki programı yayından kaldırılan ve hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Ayşenur Arslan Sarıyer'deki evinde gözaltına alındı. Arslan'ın gözaltına alınmasına basın meslek örgütleri, gazeteciler ve çok sayıda isimden tepki geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2023 - 13:40
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Ankara Kızılay'daki bombalı terör saldırına ilişkin sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan ve Halk TV’nin programını kaldırdığı gazeteci Ayşenur Arslan, TEM ekiplerince Sarıyer'deki evinden gözaltına alındı.

ARSLAN NE DEMİŞTİ?

Ayşenur Arslan, Halk TV'deki programda Ankara'daki saldırıya ilişkin şüphelerini dile getirmiş, sözleri sosyal medyada gündem olmuş ve hedef gösterilmişti. 

Arslan, şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Belki kendisini patlattı denilen kişi, terörist üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı durup dururken kendini patlatmış. Ama esas olarak bu benim aklıma takılan şeylerden biri iddia edemem elbette. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek neden o kadar kolaydır ki kilidiyle açacaksınız düz kontak çalıştıracaksınız bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken neden Kayseri'de birini öldürerek ben geliyorum bombalar sırtımızda tabanca belimizde mi, nedir yani?"

HALK TV PROGRAMI YAYINDAN KALDIRDI

Arslan'ın Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmeler sonrası, Halk TV söz konusu programı yayından kaldırma kararı almıştı.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Halk TV olarak ülkemize  demokrasinin yerleşmesi için çok sesliliğe büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar birçok bedel ödeyerek, her türlü cezaya ve baskıya rağmen farklı sesleri ve muhalif duruşları ekranımızda yansıtmaktan  geri adım atmadık, atmayacağız da. Halk TV ülkemizde demokrasinin gelişmesi için vazgeçilmez bir nefes borusudur. Bu konuda tek kırmızı çizgimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüdür. 

Halk TV, güvenlik güçlerimizin bu kapsamda yürüttüğü terörle mücadelenin kayıtsız şartsız yanındadır. Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV’nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz."

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik  sarfettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denilmişti.

RTÜK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da (RTÜK), Ayşenur Arslan'ın Ankara'daki canlı bomba saldırısının ardından kullandığı ifadeler nedeniyle Halk TV ve Arslan hakkında inceleme başlatmıştı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin incelemeyi gece yarısı sosyal medya hesabından duyurmuştu. 

GÖZALTINA ALINDI

Son olarak soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Arslan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'deki evinde gözaltına alındı.

Arslan, ifadesi alınmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

SOSYAL MEDYADA ARSLAN'IN GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ

Gazeteci Ayşenur Arslan'ın gözaltına alınması sonrası birçok basın meslek örgütü, gazeteci ve çok sayıda isim sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yaşananlara tepki gösterdi. Bazı paylaşımlarda Arslan'ın programını yayından kaldırdığı için Halk TV yönetimi de eleştirildi.

İşte Arslan'ın gözaltına alınmasına yönelik tepkilerden bazıları...


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